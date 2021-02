POLÍCIA CIVIL PRENDE UM CONDUTOR POR EMBRIAGUEZ AO VOLANTE EM BREJO GRANDE

16/02/21 - 13:05:35

Autor do crime de trânsito foi detido e encaminhado à delegacia. (Foto: ilustrativa/SSP/SE)

Policiais civis de Brejo Grande prenderam um homem pela prática de embriaguez ao volante, conforme o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A detenção ocorreu nesta terça-feira, 16, durante as ações policiais de cumprimento ao decreto governamental que proibiu a realização de eventos carnavalescos.

De acordo com o delegado Albene Júnior, os policiais visualizaram um homem conduzindo uma motocicleta e ingerindo bebida alcoólica. Diante do flagrante, foi feita a abordagem. O autor do crime de trânsito foi detido e encaminhado à delegacia, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis ao caso.

A Polícia Civil também destaca que a população pode fornecer informações sobre práticas semelhantes a essa, de forma anônima. As denúncias devem ser feitas por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181.

Fonte: SSP/SE