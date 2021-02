POLÍCIA MILITAR PRENDE EX-PRESIDIÁRIO COM CARRO ROUBADO EM ITABAIANINHA

16/02/21 - 05:00:46

Policiais militares da Força Tática do 11º Batalhão de Polícia Militar prenderam um homem que estava conduzindo um veículo com registro de roubo, feito em Pernambuco. O suspeito é ex-presidiário e a detenção ocorreu na tarde dessa segunda-feira (15), em Itabaianinha.

De acordo com as informações policiais, os militares perceberam o veículo, de modelo HB20, circulando em atitude suspeita pelo povoado Diamante, em Itabaianinha. Na abordagem, foi feita a consulta à placa do veículo, e verificou-se a restrição de roubo.

Diante do fato, os policiais militares conduziram o suspeito e o veículo à delegacia, onde foram adotadas as demais medidas legais cabíveis ao caso.

Informações e foto SSP