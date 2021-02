POLÍCIA PENAL PRENDE MULHER QUE TENTAVA ENTREGAR CELULARES EM PRESÍDIO

16/02/21 - 05:35:55

Policiais penais do Presídio Regional Juiz Manoel Barbosa de Souza (Premabas), em Tobias Barreto (SE), prenderam uma mulher de 35 anos que tentava entregar aparelhos celulares ao companheiro dela, um interno da unidade prisional. Ela foi flagrada na manhã desta segunda-feira, 15.

De acordo com a direção da unidade prisional, os celulares estavam escondidos junto a outros materiais que também não tem permissão de entrega aos internos. O companheiro da mulher detida está custodiado na unidade prisional desde fevereiro de 2020 e responde por tráfico de drogas.

Diante do flagrante, a partir do aparelho de body scan – de revista corporal sem contato -, os celulares foram identificados, a mulher foi presa e encaminhada a uma unidade policial. Ela responderá a processo administrativo pela tentativa de entregar os aparelhos aos internos do Premabas.

Fonte e foto: Sejuc