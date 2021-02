Valdelvan lança candidatura ao Senado em 2022, mas seu partido acha isso prematuro

16/02/21 - 19:43:25

O deputado federal Valdevan Noventa (PL) continua trabalhando sua candidatura ao Senado nas eleições de 2022 e deixou claro que ainda que o seu grupo já está sendo formado. Segundo informou Nélio Miguel Jr., da “Revista Canindé”. Valdevan acredita acredita que “´um homem iluminado e escolhido por Deus”.

Segundo ainda Nélio, o deputado Valdevan comemora o sucesso em seu trabalho e destaca: “Fico imensamente feliz por poder contribuir com o desenvolvimento das cidades e, assim, mudar a vida de tanta gente. Não mediremos esforços para beneficiar cada município sergipano”.

O presidente estadual do PL, ex-prefeito de Itabaiana Valmir de Francisquinho admite que “antecipar o processo eleitora. Él de 2022, ainda é imaturidade de alguns, é preciso ter cautela e calma, porque tudo pode acontecer na vida. . A gente sequer sabe se está vivo amanhã”.

Valmir lembra que 2022 “ainda falta um tempão e só depois do carnaval do ano que vem é que deve se iniciar as manifestações, mas admito que todos podem externar seus pensamentos externamente, mas acho tudo muito prematuro”.

Acrescenta que “em relação a mim, quem pode falar por mim sou eu mesmo e não me sentei com ninguém para falar sobre política nem de candidatura nenhuma. Se alguém antecipa candidatura dissso ou daquilo, as pessoas especulam por que quer especular, mas é muito cedo e precisa de várias conversas de grupo para tratar com todo mundo”.

Um deputado federal disse, entretanto, que Valdevan Noventa tenta passar a imagem de que tudo está bem com ele juridicamente, “mas é possível que ele sequer dispute a reeleição”