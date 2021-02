CHUVA ARRANCA PARTE DO TELHADO DO MERCADO CEREAIS EM TOBIAS BARRETO

17/02/21 - 16:33:29

Chuva com fortes ventos atingiu a cidade de Tobias Barreto na tarde desta quarta-feira (17), deixando a população assustada.

As informações são de que por conta dos fortes ventos, o telhado do mercado cereais, conhecido como Mercado da Farinha, teve parte do telhado arrancado.

Não há informações sobre feridos, sendo registrado apenas danos materiais