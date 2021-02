ECAD DIVULGA LISTA COM AS 50 MÚSICAS MAIS TOCADAS NO CARNAVAL

Em época de carnaval não tem para ninguém: as marchinhas são as músicas mais ouvidas pelos brasileiros durante a folia. É o que aponta uma lista divulgada pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad), com as músicas mais ouvidas na última década, durante esse período de festas.

A lista leva em consideração as mais ouvidas em bailes, casas de diversão, eventos de rua, shows e trios elétricos entre 2010 e 2020.

De acordo com o levantamento, a canção mais foi ouvida foi Mamãe eu Quero, marchinha de autoria de Jararaca e Vicente Paiva, eternizada na voz de Carmen Miranda ainda nos anos 1930. Figuram nas primeiras colocações da lista as também tradicionais Cabeleira do Zezé, Me Dá um Dinheiro aí, A Jardineira e Marcha do Remador.

“A primeira música que não é marchinha a figurar no ranking nacional ficou na 20ª posição, e foi Peguei um Ita no Norte, samba-enredo composto por Demá Chagas, Arizão, Bala, Guaracy e Celso Trindade para a escola de samba Salgueiro, do Rio de Janeiro, e também conhecida como Explode Coração pelo refrão marcante”, informou o Ecad.

Para não deixar o carnaval de 2021 passar em branco, em meio às medidas de isolamento e de prevenção ao covid-19, conheça e curta a lista divulgada pelo Ecad.

1ª Mamãe eu quero Jararaca/Vicente Paiva

2ª Cabeleira do Zezé João Roberto Kelly/Roberto Faissal

3ª Me Dá um Dinheiro aí Ivan Ferreira/Glauco Ferreira / Homero Ferreira

4ª A Jardineira Humberto Carlos Porto/Benedito Lacerda

5ª Marcha do Remador Antonio Almeida/Castelo

6ª O teu Cabelo não Nega Raul do Rego Valença/Lamartine Babo/João Valença

7ª Cidade Maravilhosa André Filho

8ª Allah-la-ô Antônio Nássara/Haroldo Lobo

9ª Ta-hi Joubert de Carvalho

10ª Maria Sapatão Carlos/Chacrinha/João Roberto Kelly/Leleco

11ª Cachaça Marinósio Filho/Heber Lobato/Lucio de Castro/Mirabeau

12ª Vassourinhas Batista Ramos/Mathias da Rocha

13ª Saca-Rolha Zé da Zilda/Zilda do Zé/Waldir Machado

14ª Mulata yê yê yê João Roberto Kelly

15ª Índio quer apito Haroldo Lobo/Milton de Oliveira

16ª Quem Sabe, Sabe Jota Sandoval/Carvalinho

17ª Marcha da Cueca Celso Teixeira/Carlos Mendes/Livardo Alves da Costa

18ª Sassaricando Mario Gusmão Antunes/ Luiz Antonio / Castelo/Candeias Jota Jr.

19ª Aurora Roberto Roberti/Mario Lago

20ª Peguei um Ita no Norte Arizão/ Bala/Guaracy/Demá Chagas/Celso Trindade

21ª Ilariê Dito/Cid Guerreiro/Marlene Mattos

22ª É Hoje Didi /Mestrinho

23ª Vai com Jeito Braguinha

24ª Turma do Funil U. de Castro/Milton de Oliveira/Mirabeau

25ª Nós, os Carecas Roberto Roberti/A.Marques Jr.

26ª Tesouro de Pirata Ziriguidum do Marcelão / Fuzuê

27ª Não quero Dinheiro Tim Maia

28ª Caiu na Rede Waldemar Camargo / Vicente Longo

29ª Sorte Grande Lourenço

30ª Vou festejar Jorge Aragão/Neoci/Dida

31ª Pó de Mico Nilo Vianna/Dora Lopes/Renato Araujo/Arildo de Souza

32ª Arerê Gilson Babilônia/Alaim Tavares

33ª Daqui não Saio Paquito/Romeu Gentil

34ª Transplante de Corinthiano Gentil Jr./Manoel Ferreira/Ruth Amaral

35ª País Tropical Jorge Ben Jor

36ª Balancê Braguinha/Alberto Ribeiro

37ª Superfantástico Edgard Pocas/J Badia/Difelisatti

38ª Na Base do Beijo Rita Mendes/Alaim Tavares

39ª Tindolelê Dito/Cid Guerreiro

40ª Zé Pereira Agostinho Silva/Zé Pipa

41ª Lepo Lepo Filipe Escandurra/Magno Santanna

42ª Touradas em Madrid Braguinha/Alberto Ribeiro

43ª Praieiro Manno Góes

44ª Dança da Mãozinha Ziriguidum do Marcelão

45ª Rebolation Nenel/Leo Santana

46ª Colombina yê yê yê João Roberto Kelly/David Nasser

47ª Dança do Vampiro Durval Lelys

48ª O Amanhã João Sergio

49ª De Bar em Bar, Didi, um poeta Franco

50ª Bota a Camisinha Chacrinha/João Roberto Kelly/Leleco