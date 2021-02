Edital voltado a empresas de inovação tem resultado final divulgado pela Fapitec

No total, sete projetos foram selecionados para receber incentivos de até R$ 300 mil, recomendados como Prioridade 1

A partir desta quarta-feira (17), está disponível o resultado final da etapa de avaliação do mérito das propostas submetidas à chamada pública do Programa de Apoio à Inovação em Empresas Brasileiras – Tecnova II (Edital FINEP/FAPITEC/SE Nº 01/2020). No total, sete projetos foram selecionados para receber incentivos de até R$ 300 mil, recomendados como Prioridade 1. O programa é operacionalizado pelo Governo de Sergipe por meio da Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe (Fapitec/SE).

Outros seis projetos (Prioridade 2) foram recomendados para execução, sem, no entanto, terem seu financiamento garantido em função da limitação de orçamento do edital. O resultado leva em conta os recursos apresentados após a etapa preliminar, e as propostas contempladas terão até 30 dias após a divulgação da lista de selecionados para apresentar a documentação necessária à assinatura do contrato.

Ao todo, 30 propostas foram submetidas ao edital. Os projetos selecionados apresentam soluções e iniciativas em setores como segurança pública, mobilidade, educação, saúde e bem estar, economia criativa, turismo, Inteligência Artificial (IA) e Tecnologia da Informação (TI), entre outras.

De acordo com a coordenadora do Programa de Inovação Tecnológica da Fapitec/SE, Ana Flávia Menezes, o nível das propostas apresentadas no edital Tecnova II foi bastante satisfatório. “As empresas autoras dos projetos selecionados inscreveram propostas em diferentes áreas de concentração, trazendo conceitos e sugestões muito interessantes e dinâmicas. Temos a certeza de que serão desenvolvidos projetos que irão agregar valor à sociedade, gerando devolutivas sociais e econômicas de grande impacto”, afirma.

Tecnova II

O edital Tecnova II busca estimular as atividades de inovação e incrementar a competitividade entre empresas no cenário pós-pandemia. A seleção contempla empresas brasileiras com sede em Sergipe e faturamento anual de até R$ 16 milhões. As empresas autoras das propostas selecionadas e contratadas terão acesso ao suporte técnico da Fapitec para auxiliar na execução dos projetos. O Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT/FINEP) é responsável pelo financiamento do programa, que inclui um aporte global de R$ 2 milhões.