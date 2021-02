Em Aracaju, 92% dos idosos com mais de 90 anos já foram vacinados

17/02/21 - 05:45:52

A expectativa da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) para a segunda fase da vacinação, iniciada no último dia 12, é a de vacinar 2.245 idosos acima de 90 anos. Até o momento, 2.070 pessoas nessa faixa etária já foram vacinadas, atingindo 92% da meta.

De acordo com levantamento feito pela SMS, dos 175 idosos acima de 90 anos que ainda precisam ser vacinados, 68 estão acamados ou com dificuldade de locomoção. Por isso, será realizada uma força-tarefa para vacinar esses idosos nas residências até a próxima sexta-feira, dia 19.

A secretária da Saúde, Waneska Barboza, destaca que as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) estão funcionando, mesmo nestes dias em que seria comemorado o Carnaval. “Como não houve ponto facultativo, a vacinação segue normalmente, atendendo os idosos contemplados nesta segunda fase, que são aqueles acima de 90 anos, e os trabalhadores da saúde”, enfatiza.

Ainda segundo a secretária, é muito importante chegar o mais próximo dos 100% para que, assim que novas doses forem encaminhadas pelo Ministério da Saúde, possa ter início uma nova etapa da campanha de vacinação. “Além dos idosos acima de 90 anos, continuamos vacinando os profissionais de saúde e aplicando a segunda dose. Até o momento, o trabalho coordenado tem garantido a celeridade, sobretudo nesta segunda fase da vacinação”, avalia Waneska.

Procedimento

Os idosos acima de 90 anos que ainda não foram vacinados, devem ser encaminhados à UBS mais próxima, portando o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). Caso não possua o cartão, é necessário levar cópia e original de documento de identificação com foto, CPF e comprovante de residência. O cadastro é feito na hora e a vacina pode ser aplicada logo em seguida.

Caso o idoso esteja acamado, o responsável legal deverá realizar o cadastro prévio, com a mesma documentação exigida para inscrição no SUS. O cadastro pode ser feito de forma presencial, na UBS, ou no site da Prefeitura (clique aqui para acessar o formulário).

Estatística atualizada

No início desta segunda fase da vacinação, a estimativa inicial anunciada pela SMS era a de vacinar 2.332 idosos com mais de 90 anos. Mas, no decorrer do processo, esse número foi atualizado para 2.245. “O número inicial foi levantado com base no prontuário eletrônico, alimentado pelos cadastros nas UBSs. Agora, durante a segunda fase, todos os cadastros foram revistos e constatamos que alguns idosos já tinham ido a óbito, por isso esse número caiu para 2.245”, esclarece a Waneska.

A secretária explica que esse número ainda pode ser alterado. “Há a possibilidade de ter algum idoso que não está cadastrado na UBS ou que não foi informado no formulário online, estão a Secretaria da Saúde não tem acesso a essa pessoa para que seja contabilizada na nossa meta. Nosso pedido é que esses idosos sejam cadastrados na UBS mais próxima ou no formulário online disponível no site da Prefeitura”, orienta Waneska.

Foto: Marcelle Cristinne