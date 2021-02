Em defesa ao Deputado Daniel Silveira, Rodrigo dispara: “Constituição Federal rasgada”

17/02/21 - 12:05:23

Na noite desta terça-feira, 16, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a prisão do Deputado Federal, Daniel Silveira, por divulgar um vídeo em que o parlamentar xingou alguns ministros do STF e fez severas críticas e acusações.

Discordando da atuação do STF e em defesa a Daniel, o Deputado Estadual Rodrigo Valadares declarou que a Constituição Federal tem sido desrespeitada.

“Prisão para quem emite opiniões contra autoridades é uma coisa corriqueira em países comunistas, ditaduras e agora no Brasil. A prisão do deputado Daniel mostra que a Constituição Federal vem sendo a cada dia mais desrespeitada. Não podemos aceitar mais esse absurdo”.

Para o Deputado sergipano, a prisão de Daniel remete diretamente à “representação máxima dos absurdos que foram normalizados no Brasil” e destacou a sua experiência em um caso semelhante.

“No ano passado, na fase de maior restrição da pandemia, também recebi a Polícia Federal em minha casa por um suposto crime de opinião, mesmo sendo deputado. Constituição Federal rasgada”, finalizou.

Por Assessoria de Imprensa