HOSPITAIS FILANTRÓPICOS DE ARACAJU FUNDAM FEDERAÇÃO EM SERGIPE

17/02/21 - 14:59:40

Instituição tem como Presidente Márcia Guimarães, interventora do Hospital de Cirurgia

A Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia, o Hospital Santa Isabel e o Hospital São José, hospitais filantrópicos estabelecidos em Aracaju, reuniram-se e fundaram a Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos de Sergipe (Federase).

Em razão da pandemia e da sobrecarga das atividades dos hospitais, que passaram a arcar com o suporte para que menos vidas fossem ceifadas pela COVID-19, os filantrópicos de Aracaju capitanearam o projeto da Federação, visando promover o fortalecimento do trabalho em prol das instituições filantrópicas do Estado de Sergipe e ainda estreitar a atuação junto ao poder público, para que se possa aprimorar constantemente a qualidade, o acesso e a quantidade dos serviços prestados pelos hospitais filantrópicos à população sergipana.

A oficialização se deu com o ingresso da Federase como associada da Confederação das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas (CMB), que aconteceu na tarde da última quinta-feira, 11 de fevereiro, por meio de videoconferência com a CMB e as demais 16 federações que a compõem.

Com toda a parte burocrática finalizada e oficialmente criada, a Federase tem a honra de anunciar o início das suas atividades, tendo à frente como Presidente a enfermeira e interventora do Hospital de Cirurgia, Márcia Guimarães, e como vice-presidente, o então presidente interino do Hospital Santa Isabel, Douglas Rosendo dos Santos.

E por fim, informa que está de portas abertas para eventuais adesões de hospitais filantrópicos que estejam estabelecidos em Sergipe.

FEDERASE – Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos de Sergipe