MOTOCICLISTA MORRE AO CAIR DA PONTE NO BAIRRO INDUSTRIAL, EM ARACAJU

17/02/21 - 15:53:10

Um motociclista identificado como Gabriel Balbino, 23 anos, morreu na tarde desta quarta-feira (17) após cair da ponte Aracaju-Barra, quando seguia no sentido Aracaju.

O acidente aconteceu logo depois de uma curva, na descida da ponte, já no bairro Industrial, na zona Norte da capital.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e tentou socorrer a vítima, mas o motoqueiro acabou morrendo no local.

Condutores que passavam pela ponte e presenciaram o acidente disseram que o rapaz vinha em alta velocidade, e que estava deitado na moto. Ao tentar sentar, ele desequilibou e acabou caindo da ponte.

Foto: Rede Social/Reprodução