PRIMEIRO CASO DE MORTE POR RECORRÊNCIA DA COVID-19 É DE SERGIPE

17/02/21 - 08:37:41

A primeira pessoa no Brasil que morreu após ter sido reinfectada pela covid-19 era de Sergipe, segundo informa o portal Uol, nesta quarta-feira (17) e tratava-se de um farmacêutico sergipano de 44 anos. O estudo confirmando o óbito por reinfecção ou recidiva (quando o vírus de uma mesma infecção volta a atacar o corpo) foi publicado, na última sexta-feira (12), por pesquisadores da Universidade Federal de Sergipe no Journal of Infection.

“O paciente que morreu atuava em um hospital de urgência de Aracaju e teve o primeiro teste RT-PCR (considerado o padrão ouro de testagem) positivo feito no dia 8 de maio de 2020. Após nove dias de sintomas leves, ele voltou às suas funções normais. Não houve necessidade de internação”, revela o portal de notícia. Exato um mês depois, o farmacêutico voltou a apresentar sintomas de covid-19. No dia 13 de junho, fez outro teste RT-PCR, que deu positivo. Dessa vez, porém, a doença se apresentou de forma grave: ele foi internado e morreu no dia 2 de julho.

De acordo com o Uol, não se sabe se trata-se de uma reinfecção ou de uma recidiva (quando o vírus de uma mesma infecção volta a atacar o corpo. O artigo assinado pelos pesquisadores da UFS ainda traz o relato de 32 casos de recorrência da doença entre pacientes que atuam como profissionais de saúde em Sergipe, inclusive um caso comprovado de reinfecção por linhagens diferentes no Brasil, ocorrido em julho de 2020, que seria o primeiro do país.

Com informações do UOL