Ser Educacional lança desafio empreendedor. Grupo premiará a melhor ideia de estudantes

17/02/21 - 11:58:02

O Ser Educacional, mantenedor das marcas UNINASSAU, UNINABUCO, UNAMA, UNIVERITAS, UNG, Unifacimed, UNESC, Unijuazeiro e UniNorte, lança o edital do Desafio Ser + Empreendedor, projeto de estímulo à prospecção de novos negócios. A iniciativa acontece em parceria com o Overdrives – Centro de Inovação da UNINASSAU e vai premiar a melhor ideia após seleção entre estudantes de todo o país.

Os trabalhos, que farão parte da disciplina on-line de Empreendedorismo, podem ser submetidos para fazer parte do programa até o dia 30 de abril. O resultado da seleção dos 15 melhores projetos será divulgado no dia 30 de julho.

Segundo a diretora acadêmica do Ser Educacional, Simone Bergamo, o objetivo da ação é fomentar o empreendedorismo que gere sustentabilidade e impacto social positivo, pensando no presente e no futuro. “Para se destacar no mundo competitivo de hoje, é necessário ser um empreendedor inovador, oferecer algo diferente ao mercado. Temos muitos talentos entre nossos alunos e queremos estimular esses e outros a pensarem de forma inovadora”, afirmou.

A metodologia e a curadoria dos projetos serão feitas pela Overdrives, que tem se destacado como aceleradora no Brasil, tendo ficado no top3 da edição de 2019 do Startup Awards, principal premiação do ecossistema brasileiro de startups. “Queremos que a expertise da Overdrives proporcione mais que mais que um novo olhar para a vivência acadêmica, mas uma mudança de comportamento entre nossos estudantes”, ressaltou Simone.

A Overdrives selecionará os 15 (quinze) melhores projetos para iniciar a pré-aceleração e indicará o projeto vencedor dentre eles. Os escolhidos poderão contar com imersão, mentoria e orientações sobre o aporte de capital com corpo administrativo da sede do grupo Ser Educacional e da Overdrives. O melhor projeto receberá o prêmio de R$10.000 (dez mil reais).

Confira algumas regras:

– Destinado aos alunos dos cursos presenciais, semipresenciais e 100% EAD regularmente matriculados na disciplina on-line de Empreendedorismo;

– Os projetos devem ser realizados em grupos de até quatro pessoas;

– Aqueles que tiverem nota igual ou maior que 8 (oito), serão selecionados para as próximas fases.

Para ver todos os requisitos, confira o regulamento aqui.

Texto original no site do Ser Educacional.

Por: Priscilla Ferreira