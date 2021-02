Vereador cobra explicação da PMA sobre redução da frota de ônibus no Carnaval

17/02/21 - 05:20:23

Durante a Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) desta terça-feira (16), o vereador por Aracaju, Ricardo Marques (Cidadania), questionou qual foi o objetivo da Prefeitura Municipal de Aracaju (PMA) quando assinou o decreto suspendendo o ponto facultativo de Carnaval.

No entendimento do parlamentar, a suspensão aconteceu com o intuito de reduzir as aglomerações nas ruas durante o feriado. “Se essa realmente foi a intenção da prefeitura, faltou diálogo com as empresas do transporte público que reduziram a frota de ônibus. Recebi diversas imagens, posso até disponibilizar para os nobres colegas, de vários ônibus saindo dos terminais extremamente lotados, foi um verdadeiro caos”, questionou.

“Já que estamos discutindo tanto aqui nesta Casa sobre a Covid, em formas de prevenção e combate, vale ressaltar que deve haver uma fiscalização maior no cumprimento dos protocolos sanitários dentro do transporte público. Ali estão expostos os rodoviários, comerciantes, empregadas domésticas, garis, servidores públicos, usuários em geral. A Covid também atinge essas pessoas”, alertou Ricardo.

O vereador explicou que quando a prefeitura decidir adotar essas medidas de prevenção pode, de forma antecipada, dialogar com os parlamentares e com a própria população. “Faltou planejamento por parte da prefeitura, porque se a redução da frota é de responsabilidade das empresas, faltou ainda fiscalização por parte da PMA. Faltou a gestão dialogar e comunicar que não haveria o ponto facultativo e, por isso, não seria possível reduzir a frota. Estou encaminhando um requerimento cobrando explicações da prefeitura sobre esse caso”, concluiu.

Wandycler Júnior – Assessoria de Comunicação