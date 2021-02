ABERTAS INSCRIÇÕES PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES NA ÁREA DA CONSTRUÇÃO CIVIL

18/02/21 - 16:52:18

A Prefeitura de Aracaju, a partir de uma parceria da Secretaria Municipal da Assistência Social com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), iniciou, nesta quinta-feira, 18, o período de inscrições para o preenchimento de 120 vagas em cursos profissionalizantes na área da construção civil.

As inscrições devem ser realizadas até a próxima terça-feira, dia 23, nos Centros de Referência da Assistência Social (Cras) Santa Maria e Maria Diná Menezes, localizados nos bairros Santa Maria e 17 de Março, respectivamente.

As vagas são para os cursos de Auxiliar de Manutenção e Reparos Prediais, Armador de Ferragem, Carpinteiro de Obras, Instalador Hidráulico, Auxiliar de Topografia e Servente de Obras.

A oferta é resultado da aplicação de recursos financeiros oriundos do Índice de Gestão Descentralizada (IGD), indicador desenvolvido pelo Ministério da Cidadania que mostra a qualidade da gestão local do Programa Bolsa Família (PBF) e do Cadastro Único (CadÚnico).

De acordo com a secretária adjunta da Assistência Social de Aracaju, Selma França, esses cursos proporcionam a qualificação profissional de forma gratuita para a inserção do público de baixa renda no mercado de trabalho.

“Está sendo muito gratificante a forma como as pessoas estão aceitando e agradecendo pela oportunidade de estudar. Muitos já nos falaram que sempre sonharam em fazer alguns dos cursos que estão sendo oferecidos, mas que não tinham condições financeiras para custear. Ficamos felizes com os depoimentos que ouvimos até aqui”, destacou a secretária adjunta.

Para Selma França, a oferta desses cursos é mais uma oportunidade ofertada pelo Município para aqueles que buscam se capacitar para o mercado de trabalho. “São cursos ricos em conhecimento, que possibilitam a formação, com possibilidades de melhoria na renda financeira. Sabemos que muitos deles estão desempregados e nesse período, essa realidade pode ser transformada através dos cursos”, completou.

Oportunidade

Desempregada há cerca de quatro anos, a moradora do bairro Santa Maria, Gláucia Gomes, busca no curso de Carpinteiro de Obras a possibilidade de reinserção no mercado de trabalho.

“Antes, atuava como auxiliar de serviços gerais. Acredito que a qualificação vai abrir portas para eu trabalhar novamente. O curso que escolhi é muito importante para mim”, contou.

O entregador Willames dos Santos, morador do bairro Santa Maria, se interessou pelo curso de Armador de Ferragem porque viu a oportunidade de se aprimorar.

“Quero melhorar o currículo, me aperfeiçoar nessa área, porque já trabalhei como armador e tenho um pouco de conhecimento. Quero colocar a nova função na carteira de trabalho. Atualmente estou desempregado, mas trabalho como entregador, nada estável, por isso, busco no curso uma oportunidade de melhoria de vida”, relatou.

Morador do bairro Luzia, o autônomo Ricardo Lima reconhece a necessidade de uma qualificação para conseguir uma vaga de emprego. “Vi no curso de instalador hidráulico uma oportunidade de qualificação profissional e ingresso no mercado de trabalho. Hoje em dia, o mercado exige cada vez mais de nós em todas as áreas, então uma chance como essa não poderia ser desperdiçada”, falou.

Locais para inscrição

As inscrições devem ser realizadas das 8h às 11h30, e das 13h30 às 16h30, da seguinte forma: os interessados em fazer os cursos de Auxiliar de Manutenção e Reparos Prediais, Armador de Ferragem, Carpinteiro de Obras e Instalador Hidráulico devem fazer o preenchimento da vaga no Centro de Referência da Assistência Social (Cras) Maria Diná de Menezes, na praça Marina Martins Moura Sousa, bairro 17 de Março.

Já para Auxiliar de Topografia e Servente de Obras, os interessados deverão se dirigir ao Cras Santa Maria, na avenida Principal, 2.577, no bairro Santa Maria.

Contato

Para outras informações, basta ligar para o número (79) 4009-7862.

Foto assessoria