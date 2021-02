Alerta aos segurados para prazo final dos Censos Previdenciário e Universitário

18/02/21 - 12:50:22

Com o propósito de solidificar a base de dados do órgão e coibir a possibilidade de fraudes, o Governo do Estado, por meio do SergipePrevidência, realiza, constantemente, o recadastramento de servidores ativos, inativos (aposentados) e pensionistas. Esta ação visa conhecer o perfil e traçar políticas referentes a garantias previdenciárias futuras dos segurados e beneficiários. Os usuários que não atualizarem seus dados cadastrais dentro do prazo estabelecido, terão o recebimento dos benefícios bloqueados no mês subsequente.

Exemplos disso são o Censo Previdenciário e o Censo Universitário. O Censo Previdenciário vigente foi iniciado em 2019, porém, devido à pandemia do Coronavírus, foi prorrogado por duas vezes, com o intuito de garantir que os segurados continuem recebendo seu benefício.

O diferencial da prorrogação válida para este ano, de 2021, é que o recadastramento está sendo realizado de acordo com o cronograma, organizado por mês de nascimento dos segurados: os aniversariantes dos meses de janeiro e fevereiro, devem atualizar seus dados cadastrais até o dia 26 de fevereiro; março e abril, de 1º a 31 de março; maio e junho, de 1º a 30/04; julho e agosto, de 03 a 31/05; setembro e outubro, de 1º a 30/06; e novembro e dezembro, de 1º a 30/07.

Para agendar sua vaga para o atendimento presencial, basta o servidor inativo, aposentado e pensionista acessar https://agendacenso.com.br/sergipe, onde será redirecionado para a tela com o título “Censo de Sergipe/SE Formulário de Agendamento”. Para o servidor ativo, é possível ainda fazer o atendimento online. O usuário deve acessar o mesmo link e clicar no botão com o título “Censo Online”, no qual será exibido o formulário exclusivo para este público.

Censo Universitário

Exclusivo para estudantes universitários, o Censo Universitário está acontecendo desde o início deste mês de fevereiro e é realizado semestralmente via e-mail, Correios ou presencialmente, mediante agendamento. Para quem preferir se recadastrar pelo e-mail, o prazo vai até às 23h59 do dia 28 de fevereiro e o endereço é atendimento@sergipeprevidencia.se.gov.br.

Aqueles que optarem pelo atendimento presencial, a data limite é 26 de fevereiro e o agendamento deve ser feito pelo e-mail acima ou pelos telefones (79) 3198 0800 ou 3198 0812. Esse mesmo prazo (de até 26 de fevereiro) também é válido para quem optar pelo recadastramento via Correios, por onde os beneficiários devem encaminhar o requerimento preenchido e assinado de próprio punho, junto com os demais documentos, para a sede do SergipePrevidência, localizada no Palácio Serigy, 32, bairro Centro – Aracaju/SE – CEP 49010-520, cujo funcionamento é de segunda a sexta, das 7h às 13h.

A lista completa dos documentos necessários para cada perfil de segurado (ativo, inativo, dependente previdenciário e universitário) está no site www.sergipeprevidencia.se.gov.br.

Por Flávia Nunes