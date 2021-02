Câmara de Lagarto volta às sessões presenciais nesta quinta-feira, 18

18/02/21 - 06:46:47

Após 45 dias de recesso, a Câmara Municipal de Lagarto volta aos trabalhos na manhã desta quinta-feira, 18. A sessão será transmitida ao vivo pelo YouTube, no canal “Câmara Municipal de Lagarto”, a partir das nove da manhã.

Durante os mais de quarenta dias, a Casa Legislativa passou por uma reforma no prédio que abriga as sessões presenciais, com mudanças no plenário. Uma delas é a disponibilização de dois gabinetes onde os vereadores terão espaço para atender a população.

Para o presidente da Câmara, Amilton Fontes, eleito para o biênio 2021/2022, os dias de pausa não significaram intervalo nos trabalhos. “Mudamos o local da escola legislativa, ainda estamos reformando o prédio da Câmara, estamos estudando a possibilidade de mudar o regimento. Esse período não impossibilitou o nosso trabalho. Além disso, nos reunimos com o secretário da educação para acompanharmos as decisões sobre o ano letivo de nossos estudantes, atuamos com o executivo. Estamos trabalhando para ver Lagarto avançar”, afirmou.

Estreante como líder da mesa diretora da Câmara Municipal de Lagarto, Amilton comentou sobre seu intuito a frente do cargo.

“Estar nessa posição exige muita responsabilidade, principalmente nos dias atuais. Com a pandemia, a população sofreu muito. Estando a frente do poder legislativo quero fazer o máximo para atender os anseios da população, me colocando a disposição do povo lagartense. Um dos meus objetivos é transformar a Câmara mais popular, fazendo jus ao nome ‘Casa do Povo’. Nossa missão é aproximar os vereadores da população”, disse ele.

E completou “para este biênio pretendo contar com os 16 vereadores, oposição e situação. Não buscamos rivalidade, mas sim, trabalho em prol dos lagartenses”.

Fonte: Ascom CML

Innuve Comunicação