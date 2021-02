COVID-19: DEPUTADO COBRA CELERIDADE NA VACINAÇÃO DOS IDOSOS EM SERGIPE

18/02/21 - 14:43:57

O deputado estadual Zezinho Sobral (Pode) utilizou a Tribuna da Assembleia Legislativa de Sergipe para fazer um apelo aos municípios sergipanos para que fortaleçam as ações da segunda fase do Plano Estadual de Imunização (PEI) contra a Covid-19, priorizando o grupo prioritário de idosos a partir de 90 anos. Segundo dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), até a última terça-feira, 16, quatro dos 75 municípios sergipanos ainda não tinham iniciado a vacinação para este público-alvo: Laranjeiras (recebeu 55 doses), Itaporanga d’Ajuda (98), General Maynard (10) e Muribeca (24).

“Faço um apelo aos gestores que sejam mais incisivos com os secretários municipais de Saúde. Não é difícil vacinar 55 pessoas, por exemplo. Se o problema é localizar os idosos, sugiro fazer a busca ativa, mobilizar as equipes do Programa Saúde da Família ou até colocar carro de som pelas ruas. Os netos desses idosos têm redes sociais, utilize-as. A vacinação dos idosos é urgente e necessária, não podemos perder um sequer. A vida está em primeiro lugar”, reivindicou.

Zezinho Sobral também parabenizou a SES pela organização da logística da distribuição. Até o início da semana, Sergipe já tinha alcançado a marca de 4.522 idosos, a partir de 90 anos, imunizados com a primeira dose da vacina contra a Covid-19, representando 64% de cobertura vacinal nesta faixa etária.

Ainda segundo dados da SES, Maruim, Moita Bonita, São Francisco e Telha atingiram 100% de cobertura vacinal na primeira fase. Aracaju, com 98%; Pedrinhas, com 94% e Siriri, também com 94% se aproximam ao total.

“A vacina é eficiente para evitar o óbito em 100% porque prepara o organismo. Toda logística é bem-vinda. A capital Aracaju está de parabéns pelo sistema drive thru no Parque da Sementeira e pela divulgação. Parabenizo, também, aos municípios que estão realizando as visitas domiciliares e alcançaram toda a cobertura vacinal. A união de todos é essencial para fazer a diferença e Sergipe vencer a pandemia”, destacou Zezinho Sobral.

Ascom Zezinho Sobral