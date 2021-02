Em reunião virtual, PCdoB em Sergipe define as diretrizes da Conferência Estadual

18/02/21 - 06:37:59

Na noite da última quarta-feira, 17, o Comitê Estadual do Partido Comunista do Brasil (PCdoB) em Sergipe realizou, por videoconferência, uma reunião com os dirigentes do partido e representantes da direção nacional para alinhar as propostas da Conferência Estadual, que acontecerá no dia 27 de março.

Na reunião, o Secretário de Organização, Radamés de Moraes, pontuou as ações do plano de mobilização, a temática da conferência, bem como a criação de uma comissão para acompanhar todo o processo de mobilização do evento. A conferência deste ano irá homenagear Ana Soares, militante do partido que faleceu no ano passado vítima de um câncer.

“Foi uma reunião proveitosa, espero que tenhamos uma grande conferência e que possamos colocar o máximo de gente possível para fazer uma conferência democrática, que eleve o nosso grau de consciência política, que melhore a nossa vontade e o nosso estímulo de fazer política e construir o nosso partido”, pontuou Edival Góes.

Para o Coordenador do Departamento Nacional de Quadros do PCdoB, Carlos Diógenes “Patinhas”, “essa conferência é fundamental, importante, pois vamos criar um clima positivo de agregar os nossos quadros e a nossa militância”.

Participaram da reunião: o Presidente Estadual do Partido, Edival Góes; o vice-presidente, Antônio Bittencourt; a Secretária Estadual de Mulheres do PCdoB, Pureza Sobrinha; Radamés de Moraes, Secretário de Organização; Paulo Pedroza, Secretário de Finanças Estadual; Elma Andrade, Secretaria Sindical, os representantes da direção nacional, Márcia Campos, Secretária Adjunta da Mulher do PCdoB e Carlos Diógenes “Patinhas”, Coordenador do Departamento Nacional de Quadros do PCdoB, além de alguns militantes do partido.

Por Ascom PCdoB

Foto: Ascom