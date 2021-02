FESTIVAL COLORA: FUNCAJU OFERTA 60 VAGAS PARA OFICINAS DE DESENHOS

18/02/21 - 16:59:30

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), oferta 60 vagas para quatro oficinas de desenhos para crianças, jovens e adultos, realizadas de 22 de fevereiro a 04 de março através da plataforma Zoom.

Cada oficina dispõe 15 vagas gratuitas para os 15 primeiros inscritos. As oficinas englobam o público em geral, porém, com certa prioridade de idade, a exemplo de crianças e jovens de 15 a 29 anos. As inscrições podem ser feitas até a data de início de cada oficina, através do email 745espacodearte@gmail.com ou contato por mensagem para o número (79) 99941-5194.

As oficinas fazem parte do Festival Colora, realizado para atender às políticas públicas voltadas para o setor da cultura e arte, fazendo uso dos recursos destinados pela Lei Emergencial da Cultura Aldir Blanc (LAB).

Confira abaixo as oficinas

Oficina 1: DESENHO DA FIGURA HUMANA

Data: 22, 23 e 24 de fevereiro

Horário: 19h às 21h

Vagas: 15

Local: Zoom

Público: Em geral com prioridade para jovens de 15 a 29 anos

Oficina 2: DESENHO DA PAISAGEM

Data: 25, 26 e 27 de fevereiro

Horário: 19h às 21h

Vagas: 15

Local: Zoom

Público: Em geral com prioridade para jovens de 15 a 29 anos

Oficina 3: DESENHO LIVRE

Data: 27 E 28 de fevereiro

Horário: 15h às 17h

Vagas: 15

Local: Zoom

Público: Crianças

Oficina 4: DESENHO LIVRE

Data: 02, 03 e 04 de março

Horário: 19h às 21h

Vagas: 15

Local: Zoom

Público: Em geral com prioridade para jovens de 15 a 29 anos