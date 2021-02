Festival de fake news

Por Adiberto de Souza

As notícias falsas têm preenchido o tempo dos desocupados e tirado o sono dos políticos vítimas das fofocas. Agora mesmo o deputado federal Fábio Reis (MDB) teve que divulgar uma nota desmentindo o boato dando conta que ele pretende ser candidato a vice-governador. Após lamentar a fake news divulgada pelas redes sociais, o emedebista disse que, a princípio, disputará a reeleição em 2022. Por ser este um ano sem eleições, os políticos menos éticos também fazem uso das fofocas para se manter na mídia ou desgastar os adversários. Alguns estimulam aliados a lançá-los como candidatos majoritários, enquanto outros anunciam alianças políticas irreais. Este será o tom da prosa até chegar a hora da verdade, quando as fake news serão deixadas de lado, pois só sentará à mesa do carteado quem tiver cacife eleitoral para participar deste intrincado jogo. Marminino!

Costurando acordo

Os ex-deputados federais André Moura (PSC) e o pastor Heleno Silva (Republicanos) começaram a conversar sobre uma aliança para 2022. A ideia é Moura apoiar o reverendo para deputado federal, enquanto este votaria no novo aliado para o Senado. Ambos esperam ter mais sorte no próximo ano do que em 2018, quando foram derrotados na disputa para o Senado. Dos dois, Heleno foi o que saiu mais desgastado, pois pulou a cerca para o pasto da oposição e, após a derrota nas urnas, teve que retornar cabisbaixo ao colo do governo. Misericórdia!

Democracia em debate

“Democracia, os rumos do país e das instituições” é o tema da live com o engenheiro Eduardo Moreira. O debate virtual está marcado para às 19h desta quinta-feira, sob a coordenação do advogado Jefferson Carvalho, presidente da comissão eleitoral da seccional sergipana da OAB. Eduardo Moreira estudou economia na Universidade da Califórnia em San Diego e Screenwriting (roteiro) na Academia de Cinema de Nova York e escreveu 10 livros. É possível acompanhar a livre nestes links: https://www.instagram.com/jeffersonfdecfilho/ ; https://www.instagram.com/eduardomoreirareal/. Prestigie!

Programa extinto

E o senador Rogério Carvalho (PT) acusa o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) de ter extinto com o Programa Minha Casa, Minha Vida, “que realizou o sonho de muitas famílias. Segundo o petista, os governos de Lula da Silva e Dilma Rousseff – ambos do PT – realizaram o maior investimento da história do programa. “Mas o governo Bolsonaro não tem como prioridade cuidar das vidas brasileiras, quer apenas armar a população”, fustiga Rogério. Home vôte!

Longe dos livros

Pesquisa mostra que o maior percentual de leitores na população está entre os jovens. Feito pelo Instituto Pró-Livro, o estudo revela que dos cinco anos de idade até os 24, o índice de leitores é sempre superior ao de não leitores. Na faixa etária de 14 a 17 anos, por exemplo, estão 14% do total de leitores. No grupo entre 50 e 69 anos, por exemplo, encontram-se 23% dos não leitores e apenas 12% da população que lê. Aff Maria!

Unhas afiadas

Faltando quase dois anos para as eleições, muitos correligionários do governador Belivaldo Chagas (PSD), já começaram a fustigar os próprios aliados visando desgastá-los politicamente. É como se fossem gatos afiando as unhas para defender sua parte na hora da ração. Crendeuspai!

Prefeito otimista

O prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) ficou entusiasmado ao saber que o Ministério da Saúde vai comprar 230 milhões de doses da vacina contra o coronavírus até julho. O gestor aracajuano foi convidado pelo governador Belivaldo Chagas (PSD) para participar, ontem, do Fórum de Governadores com o ministro da saúde, Eduardo Pazuello, visando tratar sobre o calendário nacional de vacinação. Após ouvir as promessas de Pazuello, Edvaldo comemorou o fato de 115 milhões de brasileiros serem vacinados até o meio deste ano. Deus te ouça, prefeito!

Celular hackeado

Os bandidos virtuais atacaram o “Graham Bell” do deputado federal Fábio Mitidieri (PSD). Em nota, o parlamentar informa que teve hackeado o seu número de Brasília (61) 99658-7121. “Peço que não atendam a qualquer pedido relativo a esse número”. O pessedista informa, ainda, que o celular atacado pelo hacker já foi bloqueado. O golpe mais comum dos bandidos é pedir dinheiro via mensagens do WhatsApp aos amigos da vítima. Fiquei ligado!

Língua de sinais

A Câmara de Aracaju aprovou, em segunda discussão, projeto do vereador Vinicius Porto (PDT) exigindo a presença de um profissional tradutor/intérprete de libras nas agências bancárias. A proposta do pedetista visa diminuir as barreiras enfrentadas por pessoas com deficiência auditiva que precisam usar os serviços dos bancos. Tomara que, após ser aprovado em redação final, o projeto seja sancionado pelo prefeito Edvaldo Nogueira (PDT). Legal!

Pela cassação

A depender do deputado federal João Daniel (PT) a Câmara cassa o mandato do boca porca Daniel Silveira (PSL), que afrontou o Supremo Tribunal Federal e pregou um golpe militar. Segundo o petista, seu xará não respeita a Constituição e envergonha o Congresso. No entender de João Daniel, o parlamentar fluminense não merece ter um mandato ou qualquer função pública. Assim como o petista, outros tantos parlamentares querem ver Daniel Silveira pelas costas. Danôsse!

Recorte de jornal

