FISCALIZAÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA SÃO INTENSIFICADAS ATÉ O PRÓXIMO DIA 26

18/02/21 - 07:44:03

Durante os dias de Carnaval, a Prefeitura de Aracaju intensificou as fiscalizações a bares e restaurantes da Capital, a fim de garantir o cumprimento das normas de segurança em relação ao coronavírus. O foco de atuação das equipes foi direcionado às praias da cidade, região com maior número de pessoas aglomeradas no período.

A coordenadora da Rede de Vigilância Sanitária de Aracaju, Denilda Caldas, afirma que durante o balanço dos primeiros dias de visitas cinco estabelecimentos foram notificados e um sofreu interdição por promover uma festa de maneira clandestina, em total desconformidade com os decretos estadual e municipal vigentes.

“As notificações realizadas foram em decorrência de aglomerações, excesso de pessoas nas mesas, não utilização de máscaras pelos usuários e funcionários dos bares e restaurantes visitados. Essas medidas, no geral, foram sanadas já no momento da inspeção, mas um dos estabelecimentos foi interditado por realização de evento clandestino. Os funcionários inclusive tentaram burlar as equipes da Prefeitura, mas todas as evidências de que ocorria uma festa no local estavam muito claras”, detalha Denilda.

Denilda afirma ainda que essa intensificação nas visitas está planejada para se estender até a sexta-feira da próxima semana, dia 26. “Iniciamos essas visitas um pouco antes do Carnaval, dia 11, e devemos manter os trabalhos até semana que vem, inclusive com ações noturnas, que é o período que observamos maior número de tentativas de aglomeração. Com isso, buscamos garantir o cumprimento das medidas que estão sendo burladas por estabelecimentos e, infelizmente, pela própria população”, alerta.

Esse trabalho é uma ação intersetorial desenvolvida pelo Município e Governo do Estado, e conta com equipes da Vigilância Sanitária, da Defesa Civil, do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) Municipal e Estadual, além da Polícia Militar do Estado (PM/SE) e da Guarda Municipal de Aracaju (GMA).

Informações e foto AAN