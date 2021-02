MITIDIERI CONVERSA SOBRE CANDIDATURA A GOVERNADOR, MAS DECISÃO É DE BELIVALDO

18/02/21 - 19:16:32

O deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) disse, nesta quinta-feira (18), que tem ampliado conversa junto às lideranças políticas do Estado, sobre sua provável candidatura a governador pelo partido nas eleições de 2022, “mas respeitando o tempo das coisas”.

Segundo Mitidieri, o governador Belivaldo Belivaldo Chagas é que irá conduzir esse processo no momento devido. Diz que está “muito feliz com a aceitação do nosso nome, tanto pelas lideranças como pela sociedade. Reflexo do bom trabalho que estamos fazendo”.

Mitidieri revela, ainda, que o governador Belivaldo Chagas (PSD) tem dito que “no segundo semestre vai anunciar o candidato do grupo”. E comemora: “Está perto”.

Belivaldo Chagas demonstra que está mais preocupado com o controle da pandemia em Sergipe e com a vacinação contra a Covid-19, além pandemia, além dos mais pobres, tanto que “em caráter excepcional prorrogou o benefício do cartão Mais Inclusão até o mês de julho.

Fábio Mitidieri avisa que conseguiu recuperar minha conta do WhatsApp, que tinha sido clonada, sem prejuízo a ninguém.