ORQUESTRA SINFÔNICA DE SERGIPE ABRE INSCRIÇÕES PARA VIOLINISTA

Os interessados deverão solicitar a ficha de inscrição para a produção da Orsse, exclusivamente através de e-mail e enviar o material de apresentação pelo mesmo canal até às 23h59 do dia 22 de março. As avaliações ocorrerão no formato virtual, por meio de análise curricular e vídeos (audições)

Estão abertas até o dia 22 de março as inscrições para preenchimento de uma posição de ‘violinista’ na Orquestra Sinfônica de Sergipe (Orsse). O Governo do Estado, através da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), torna público o processo seletivo, cuja vaga oferece a remuneração de R$ 2.800,00 com direito a férias e décimo terceiro salário.

Para a presidente da Funcap, Conceição Vieira, esse novo edital aberto para a contratação de violinista é mais uma ação do governo do estado para assegurar que a nossa Orquestra Sinfônica continue evoluindo, levando aos sergipanos um trabalho de altíssimo nível técnico e qualidade artística.

Os interessados deverão solicitar a ficha de inscrição para a produção da Orsse, exclusivamente através do e-mail: sinfonica.sergipe@gmail.com e enviar o material de apresentação pelo mesmo canal até às 23h59 do dia 22 de março. As avaliações ocorrerão no formato virtual, por meio de análise curricular e vídeos (audições).

Segundo o maestro da Orsse, Guilherme Mannis, a Orsse busca, com a presente seleção, recompor o mais rapidamente possível os quadros da orquestra e isso por meio de um processo seletivo sério, pronto a selecionar os melhores profissionais, visando sempre a manutenção e incremento da qualidade artística do grupo sinfônico.

Peças exigidas:

1º Movimento, com cadência, de um dos concertos de Mozart (nº 3, nº4 ou n°5), e o outro deve conter os seguintes excertos gravados, sem interrupção:

a) F. Mendelssohn, Sonho de uma Noite de Verão, Abertura, c. 6 até letra A.

b) A. Carlos Gomes. O Guarani, Abertura, números de ensaio 3 a 6;

c) F. Mendelssohn, sinfonia nº4, I Mov., início até c. 110. III Mov., início até c. 20;

d) J. Brahms, Sinfonia n.º 2, I Mov., Letra A até a B, letra E até a F;

e) G. Mahler, Sinfonia n.º5, III Mov., Adagietto, nº 2 a 3;

f) L. V. Beethoven, Sinfonia nº 9, III Mov., cc. 99-146