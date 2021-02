PC PRENDE SUSPEITO DE ROUBO A UM POSTO DE COMBUSTÍVEL EM LAGARTO

18/02/21 - 06:00:44

Agentes da Delegacia Regional de Lagarto e da 1ª Divisão da unidade prenderam em flagrante nesta quinta-feira (18), um homem de 41 anos de idade, suspeito de um roubo realizado na madrugada, em um posto de combustível localizado no centro do município.

Segundo a delegada regional, Michele Araújo, assim que o roubo foi noticiado, investigadores colheram imagens de câmeras de segurança do estabelecimento e conseguiram identificar o suspeito.

“Desde a ocorrência do fato foram empregadas diversas diligências com o intuito de localizar o assaltante identificado, as quais resultaram na captura do suspeito. Durante sua prisão constatou que o suspeito ainda estava com o mesmo short utilizado no crime e a camisa que vestia estava na residência onde ele foi localizado. Além disso, foi apreendida a motocicleta utilizada no crime”, relatou a delegada.

De acordo com o delegado Alisson Lial, titular da 1ª Divisão da Delegacia Regional de Lagarto, a ação policial integrada foi essencial para a prisão. “A ação demonstra o compromisso da Polícia Civil com o enfrentamento ao crime, retirando mais um suspeito de assalto das ruas”, complementou.

O investigado já foi condenado por latrocínio e atualmente cumpria pena em regime aberto. Agora, novamente encontra-se à disposição do poder judiciário.

As investigações seguem para a identificação do segundo assaltante, especificamente o que estava pilotando a motocicleta na ação, e qualquer informação pode ser repassada pelo Disque-Denúncia (181).

