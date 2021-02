PM PRENDE SUSPEITO DE ROUBAR LOJAS NO CENTRO COMERCIAL DE ARACAJU

18/02/21 - 11:52:55

Na madrugada desta quinta-feira, 18, policiais da 6ª Companhia Independente de Polícia Militar (6ª CIPM) prenderam um homem suspeito de roubar lojas no Centro Comercial de Aracaju.

Os policiais militares foram acionados para averiguar a denúncia de que um vigilante estava sendo ameaçado de morte por um suspeito de roubar várias lojas no Centro da capital. Após a denúncia, a equipe da 6ª CIPM iniciou buscas no intuito de localizar o suspeito, que foi preso nas imediações da Rua Lagarto, com uma mochila, uma faca, uma chave de fenda e um cachimbo utilizado para o consumo de crack.

Com a confirmação da vítima de que o homem se tratava do autor das ameaças, como também, pela suspeita de participação em roubos a lojas no Centro Comercial, ele foi encaminhado à Central de Flagrantes para o prosseguimento das investigações.

Fonte: Ascom PM/SE