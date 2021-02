“Precisamos preservar nosso patrimônio histórico”, diz Breno sobre venda de prédios

18/02/21 - 15:01:49

Durante a sessão ordinária da Câmara Municipal de Aracaju desta quinta-feira, 18, o vereador Breno Garibalde fez uma moção de apelo para que o governador Belivaldo Chagas não vendesse o Palácio de Veraneio. Segundo Breno, é preciso preservar o patrimônio histórico da cidade.

“Fiquei sabendo que alguns prédios públicos seriam vendidos e entre eles o Palácio de Veraneio. Isso me deixa muito triste, porque sei que é um prédio que possui um valor histórico, além de um valor arquitetônico também”, destaca Breno.

O Palácio de Veraneio foi construído no final da década de 30 pelo arquiteto alemão Altanech, que se estabeleceu em Aracaju e construiu diversas casas mudando a face da cidade. O palácio é um marco da sua obra.

“Esse prédio sendo vendido corre o risco de ser demolido, então peço essa sensibilidade por parte do governador Belivaldo Chagas que mantenha este prédio com a gente e que seja destinado a alguma secretaria ou a algo de útil para o Estado. Precisamos preservar e dar utilidade a esses prédios públicos tão importantes, que contam a nossa história e compõem a identidade do povo sergipano”, destaca o parlamentar.

Visita aos terminais

No início da sua fala, o vereador também convidou os membros da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Transporte e Meio Ambiente, além dos demais vereadores, para visitarem os terminais de ônibus de Aracaju, na próxima segunda-feira (22). O objetivo é verificar a situação destes locais no contexto da pandemia.

Por Felipe Martins