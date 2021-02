UNINASSAU Aracaju realiza festival Gee. O evento engloba jogos eletrônicos e cosplay

18/02/21 - 10:03:48

Por: Suzy Guimarães

A UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau Aracaju realiza, nos dias 26, 27 e 28 de fevereiro, o Meet Up Gamer. O Festival, voltado para o público Geek, contará com jogos on-line e um campeonato presencial de Cosplay, que será realizado no Parque Augusto Franco (Sementeira), na zona Sul de Aracaju.

O coordenador do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da UNINASSAU Aracaju, Cícero Gonçalves, explica que as competições pretendem desenvolver nas participantes habilidades cognitivas por meio de jogos eletrônicos e de tabuleiros. “Esse ano teremos uma programação híbrida, contando com jogos on-line e presenciais, que acontecerá durante o campeonato de Cosplay. O participante poderá comparecer fantasiado, mas o uso da máscara é obrigatório para ter acesso ao evento no dia 27, no Parque”, observa o professor.

Ele informa que a programação inicia no dia 26, à noite, com o campeonato de jogos eletrônicos. “Já no dia 27, às 16h, estaremos no Parque da Sementeira, para a competição de Cosplay. Essa é uma modalidade que agrada bastante ao mundo Geek e por esse motivo, decidimos retomar o evento que, ano passado, não aconteceu devido à pandemia. Hoje, com regras de segurança e todos os cuidados devidos, decidimos realizar a competição”, explica Cícero.

No dia 28, também à noite, acontece o campeonato remoto de jogos eletrônicos com premiação e participação de alunos da UNINASSAU e público externo. “É bom frisar que os eventos on-line, que serão realizados nos dias 26 e 28, estarão acontecendo pelo YouTube. Interessados em participar dos campeonatos, que são gratuitos, podem se inscrever pelo site extensao.uninassau.edu.br”, conclui o professor.