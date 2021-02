Vereador Binho: “eu sei quem é meu patrão, eu sei quem me trouxe aqui”

18/02/21 - 05:29:11

“Eu sei quem é meu patrão, eu sei quem me trouxe aqui, essa luta nunca foi sorte, sempre foi com meu Deus”. Foi assim que o vereador Binho (PMN-SE) resumiu sua caminhada até chegar à Câmara Municipal de Aracaju, ao responder uma indagação nesta quarta-feira (17), no programa Liberdade Mais, (Liberdade FM) comandado por Raimundo Morais. Binho garantiu que nunca vai perder sua essência e jamais vai se afastar de seu povo.

O vereador do PMN anunciou uma novidade no seu mandato popular. “Vamos implantar o gabinete itinerante, uma ação voltada para percorrer todos os bairros e conversar diretamente com as comunidades. “Vamos promover reuniões, buscar parceiros que queiram apoiar as ações em prol do social. Foi assim meu carnaval esse ano, visitando os pontos do Jardim Centenário onde convivo há 25 anos”.

– A nossa bandeira na Câmara de Vereadores é defender a educação, o esporte e a cultura. Fui eleito Secretário da dessa Comissão Parlamentar que engloba essas 3 áreas, e isso vai fortalecer a nossa luta. Vamos desenvolver o nosso mandato focado nesse tripé social que é capaz de assegurar saúde física e mental, além de gerar oportunidades aos adolescentes e jovens de Aracaju, frisou Binho.

Sobre sua situação dentro do partido, Binho confessou que está muito confortável no PMN, onde tem o respaldo do comando da legenda. Ele destacou o trabalho que está sendo feito pelo presidente César Cardoso que contribuiu para eleger 5 vereadores e um vice-prefeito no estado. “Temos compromisso em dar continuidade aos projetos do PMN, lutar por espaço na política, trabalhar com os amigos visando eleger um deputado estadual em 2022.

Para o parlamentar do PMN, o povo deu o recado nessa eleição de 2020. 15 novos vereadores assumiram o mandato, porque o eleitor decidiu promover mudanças nos quadros da Câmara de Aracaju. “Quem não trabalhar direito terá dificuldade numa futura reeleição. Por isso, procuro fazer o meu melhor todos os dias, sempre ouvindo o que o povo tem a dizer. Não podemos nos desgarrar de nossa raiz”, aconselhou Binho.

Ao analisar os trabalhos na nova legislatura, Binho relatou que hoje o tema que predomina no parlamento municipal é o combate à Covid-19. “Queremos acompanhar de perto as ações da Prefeitura, como será a volta às aulas, de que maneira o povo está sendo assistido, precisamos conhecer o cronograma de vacinação e quais as medidas que estão sendo adotadas para preservar vidas. Todos esses debates passam pela Câmara”, explicou o vereador.

ROSA DOURADA

Ao ser indagado pelo repórter Anderson Machado quanto ao trabalho social que desenvolve, Binho detalhou que é um artista junino, um quadrilheiro, que atua desde 1998 na Rosa Dourada e que tem um projeto social que alcança 7 bairros da grande Aracaju. Através do São João distribuímos alegria, emoção, entusiasmo e satisfação. Além da quadrilha junina, oferecemos aulas de dança, aeróbica, zumba, capoeira, muay-thai, e em breve hidroginástica. Esse projeto era realizado no colégio João Bosco, no entanto, com a pandemia fomos obrigados a suspendê-lo. Mas o trabalho segue em busca de uma vida digna para a população mais carente, finalizou.

Por: Assessoria de Comunicação Parlamentar