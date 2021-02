ADEMA INFORMA QUE OITO PRAIAS EM SERGIPE CONTINUAM IMPRÓPRIOS PARA BANHO

19/02/21 - 09:26:33

A Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema) informou nesta sexta-feira (19), que oito pontos de praias localizadas de Sergipe continuam impróprias para banho. A interdição ocorreu por causa dos índices de coliformes fecais acima do permitido (20%).

A Adema continua monitorando 20 pontos de praias sergipanas para medir o nível de contaminação.

Veja quais os pontos interditados:

Litoral Central

Aracaju: Praia do Refúgio, na altura do condomínio Lago Paranoá;

Aracaju: Praia do Robalo, em frente ao clube do Banco do Brasil (AABB);

Aracaju: Praia dos Artistas, no início da Orla da Atalaia;

Barra dos Coqueiros: Praia de Atalaia Nova — um ponto em frente ao farol da Barra e outro próximo ao antigo terminal hidroviário.

Litoral Sul

Estância: Praia do Abaís;

Estância: Praia do Saco.

Litoral Norte

Praia do Jatobá.