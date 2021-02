BPRV REGISTRA QUEDA DE 75% NOS ACIDENTES DE TRÂNSITOS NAS RODOVIAS DE SERGIPE

19/02/21 - 10:42:46

Com o aumento do fluxo de veículos nas rodovias estaduais, devido ao período carnavalesco, o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) da Polícia Militar de Sergipe realizou, entre os dias 12 e 17 deste mês, a Operação Carnaval 2021- Prevenção Covid-19. Como resultado, apenas dois acidentes foram registrados, sem vítimas fatais, o que corresponde a uma queda de 75% no número de acidentes de trânsito em relação ao ano de 2020.

Além da fiscalização das medidas de saúde e segurança contra a Covid-19, estabelecidas pelo decreto governamental, os policiais militares do BPRv intensificaram as ações de prevenção a acidentes de trânsito e abordaram 1542 veículos. Além disso, 244 pessoas foram revistadas, com o objetivo de prevenir a prática de atos ilícitos, principalmente o tráfico de drogas e o porte ilegal de armas.

O BPRv também registrou três autuações por embriaguez ao volante, sendo uma prisão em flagrante, uma medida administrativa e duas recusas, e a apreensão de cinco animais que estavam soltos na pista.