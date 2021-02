Cerimônia reabre trabalhos legislativos na Câmara de Lagarto

19/02/21 - 09:42:55

Na manhã da última quinta-feira, 18, a Câmara Municipal de Lagarto abriu os trabalhos legislativos do novo ciclo de quatro anos. Na cerimônia, além dos parlamentares eleitos e reeleitos, a Casa recebeu a prefeita do município, Hilda Ribeiro.

Na tribuna, a prefeita adotou um tom amistoso cumprimentando os vereadores e pedindo o apoio dos parlamentares para a construção de um quadriênio de sucesso.

“Venho demonstrar de forma explícita meu apreço, respeito e consideração pelos nobres representantes do Poder Legislativo, eleitos democraticamente, assim como eu, para promoverem o desenvolvimento de Lagarto e sua gente”, disse ela.

Ainda em seu discurso, a prefeita pediu a adesão dos parlamentares num trabalho conjunto. “A essa Casa, venho não somente para apresentar informações e nossas intenções iniciais. Mas sobretudo para rogar o auxílio de vossas excelências, no sentido de que sejam somados esforços para minorar os graves problemas sociais, econômicos e de saúde a serem enfrentados por conta dos efeitos da pandemia de covid-19”, afirmou ela, que também comprometeu-se com a busca de melhorias nas mais diversas áreas.

Logo após o pronunciamento da gestora, o vereador e presidente da Casa Legislativa, Amilton Fontes, falou sobre a reforma que o prédio da Câmara vem enfrentando. Para ele, um ambiente em que os parlamentares não podem receber a população, não é um lugar acessível. Em nome da resolução do problema, ele pediu o apoio da prefeita.

“Os vereadores representam o povo de Lagarto, tem a missão de diminuir o caminho até o executivo. Então, espero que a senhora, em um dos seus objetivos, nos ajude a construir uma nova Casa, uma nova Câmara. Para que nós vereadores tenhamos um espaço melhor, mais adequado”, disse ele, que recebeu como resposta o compromisso da prefeita em ajudar no que for possível.

Outro tópico abordado pelo presidente foi a necessidade de um trabalho feito em conjunto, sem que os posicionamentos políticos interferissem nas ações. Sendo assim, a busca, segundo ele, é de que o Executivo e o Legislativo — sendo ele oposição ou situação — possam desenvolver um trabalho em prol de todos os lagartenses.

Contato com a prefeita

Em tempo reduzido, alguns parlamentares tiveram a oportunidade de se manifestar diante da gestora do município falando de expectativas e da construção de um trabalho sólido para os próximos anos.

O vereador Josivaldo da Equoterapia foi o primeiro a se pronunciar. “Prefeita, já disse em várias oportunidades que pode contar com esse vereador para tudo que for de melhor para nossa cidade. Além disso, nós estamos aqui cumprindo o nosso papel: fiscalizar, legislar e cobrar para o nosso povo”, afirmou.

Já o vereador Valmir de Carminho aproveitou a oportunidade para reforçar seu apoio à prefeita e a crença em um bom trabalho construído pela gestão.

Quem também falou foi o vereador Matheus Correa, que reafirmou seu empenho diante da população. “Cobrarei, como Amilton disse, não por ser oposição, mas porque é meu papel, meu dever, minha obrigação e para isso fui eleito pelo povo de Lagarto”, explicou. Outros parlamentares como Gordinho de Jorge da Laranja, Gilberto da Farinha, Washington da Mariquita, Sandro do Boeiro, Vilanio do Treze, Marta da Dengue, Marcelo de Denilson, Genisson de Tonho de Totonho e Rubinho do Tanque também se pronunciaram diante da gestora do município.

Fonte: Ascom CML