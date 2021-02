Deputada Janier se reúne com o Comando da Caatinga em Glória

19/02/21 - 14:18:34

A deputada estadual Janier Mota (PL), por iniciativa pessoal, se reuniu, na manhã desta sexta-feira, 19, com o Capitão Comandante Fabrício Almeida Santos, com o objetivo de conhecer as instalações e estrutura física da Companhia Independente de Operações Policiais em Área de Caatinga (CIOPAC), na cidade de Nossa Senhora da Glória.

Na oportunidade, a deputada teve acesso ao projeto para construção do memorial do Capitão Manoel Alves de Oliveira – cuja vida foi ceifada em 4 de abril de 2018 – referência de luta, coragem, honestidade e determinação, características daqueles que fazem a Caatinga. “Precisamos criar o hábito em nossas crianças e adolescentes de reconhecerem nossos verdadeiros heróis. Esse memorial será uma ponte para homenagearmos aquele que foi um exemplo de bravura e honestidade”, destaca Janier Mota.

A deputada se comprometeu com o Comando da CIOPAC de enviar emendas para a ampliação e a reforma do Batalhão da Caatinga, em Nossa Senhora da Glória. “Quando o assunto é segurança, a atenção deve ser máxima”, frisa.

“Precisamos retomar a questão do monitoramento de câmeras nas entradas da cidade de Glória, em parceria com a Prefeitura Municipal, para que o setor de inteligência das polícias tenha mais mecanismos para combater o crime na região”, acrescenta Janier Mota.

A deputada se comprometeu também em buscar apoio na iniciativa privada para atender a Polícia da Caatinga, pois segurança, saúde e educação são prioridades constitucionais garantidas para a população.

Por Tatianne Melo