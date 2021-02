FEDERAÇÃO DE FUTEBOL ALTERA DATAS DAS TRÊS PRIMEIRAS RODADAS DO SERGIPE

19/02/21 - 10:13:03

Após, a Federação Sergipana de Futebol (FSF) em parceria com a Universidade Federal de Sergipe (UFS) realizar a testagem para detecção da infecção pela Covid-19, nos atletas e membros das comissões técnicas dos clubes que irão disputar o Campeonato Sergipano da Série A1, o Departamento de Competições da FSF, alterou as datas das três primeiras rodadas.

O motivo foi o alto número de infectados pelo vírus nos clubes. Visando preservar os profissionais envolvidos no Sergipão EsporteNetSP, e após reunião com membros da área da saúde entre eles, o representante da Força Tarefa Covid-19, professor/doutor da UFS, Lysandro Borges, a entidade analisou o atual momento dos clubes e resolveu modificar as três primeiras rodadas.

Confira como ficou os confrontos após, as alterações:

1ª rodada

20 de fevereiro (sábado)

16h – Confiança x Atlético Gloriense, arena Batistão, em Aracaju

16h – Lagarto x América de Pedrinhas, estádio Paulo Barreto, em Lagarto

24 de fevereiro (quarta-feira)

15h15 – Maruinense x Sergipe, estádio Fernando França, em Carmopólis

15h15 – Boca Júnior x FreiPaulistano, estádio Geraldo Oliveira, em Cristinápolis

16h- Dorense x Itabaiana, estádio Editon Oliveira, em N. Sra da Glória

2ª rodada

27 de fevereiro (sábado)

16h: Sergipe x Lagarto, arena Batistão, em Aracaju

02 de março (terça-feira)

16h – Atlético Gloriense x Dorense, estádio Editon Oliveira, em N. Sra da Glória

16h – FreiPaulistano x Maruinense, estádio Jairton Menezes, em Frei Paulo

03 de março (quarta-feira)

15h15 – América de Pedrinhas x Confiança, estádio Roberto Silva, em Pedrinhas

20h15: Itabaiana x Boca Júnior, estádio Etelvino Mendonça, em Itabaiana

3ª rodada

06 de março (sábado)

15h15 – Dorense x Sergipe, estádio Ariston Azevedo, em N. Sra das Dores

16h – Lagarto x FreiPaulistano, estádio Paulo Barreto, em Lagarto

07 de março (domingo)

15h15 – Maruinense x América de Pedrinhas, estádio Fernando França, em Carmopólis

15h15 – Boca Júnior x Atlético Gloriense, estádio Geraldo Oliveira, em Cristinápolis

16 de março (quarta-feira)

20h15 – Confiança x Itabaiana, arena Batistão, em Aracaju

Informações e foto FSF