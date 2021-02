Marcos Santana autoriza convocação de mais professores aprovados no concurso

19/02/21 - 14:28:07

O prefeito de São Cristóvão, Marcos Santana, autorizou a convocação de mais cinco professores que participaram do Concurso Público realizado pela Secretaria Municipal de Educação (Semed), que prevê o provimento de vagas efetivas no cargo de Professor de Educação Básica. Os novos convocados estavam no cadastro de reserva.

A convocação visa suprir as vagas de professores que se aposentaram e se afastaram da rede municipal de ensino. As vagas são para os professores do Cargo I: Educação Básica – Educação Infantil e Ensino Fundamental (1º ao 5º ano), que estavam enquadrados na ampla concorrência. Devem ser convocados os candidatos que ficaram entre a 21ª e a 25ª colocação nesta categoria (Cargo 1).

A portaria com a convocação dos professores será em breve publicada no Diário Oficial do Município.

Com isto, os cinco professores se juntam a outros 27 que foram aprovados no concurso e que foram convocados na primeira chamada, realizada ainda em 2020. “Esses novos professores vem para somar, para oxigenar nossa rede municipal de educação, e não tenho dúvidas que, assim como os outros 27 que já convocamos, eles também contribuirão para que São Cristóvão continue no caminho certo, para fazer parte de um projeto que quer transformar São Cristóvão em um município educador”, destaca o prefeito.

Concurso

Após 17 anos sem realizar concurso público para a área, em 2019 a Prefeitura realizou um para provimento de vagas mais o cadastro de reserva para vacâncias futuras. As provas foram realizadas no mesmo ano e os aprovados convocados em fevereiro de 2020.

Foto: Dani Santos