PMA AUXILIA CONSUMIDORES COM LEVANTAMENTO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS

19/02/21 - 16:14:40

Nesta sexta-feira, 19, a Prefeitura de Aracaju disponibiliza mais uma pesquisa comparativa de preços, desenvolvida pelo Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Aracaju). O órgão, que integra a Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), realizou o levantamento dos valores aplicados para 36 medicamentos, em seis estabelecimentos comerciais da capital.

Os dados foram coletados nos dias 18 e 19 de fevereiro, com o objetivo de oferecer uma referência de preço aos consumidores, e também com a finalidade de monitorar o mercado. O trabalho estimula a pesquisa prévia, por parte dos consumidores, e facilitam a identificação de eventuais práticas abusivas.

Entre os medicamentos pesquisados estão analgésicos, antialérgicos, antibióticos, anticonvulsivantes, antidiabéticos, antidepressivos, anti-hipertensivos, anti-inflamatórios, antiparasitários e contraceptivo hormonal.

O Buscopan gotas 20ml, por exemplo, foi encontrado com menor preço de R$13,58 e o maior valor de R$16,97. Já o Dipirona gotas 20ml, foi registrado com menor valor de R$2,00 e maior preço de R$10,00.

O coordenador do órgão municipal de proteção ao consumidor, Igor Lopes, reforça que há alguns aspectos aos quais os consumidores devem estar atentos para realizar a compra de maneira mais segura.

“É importante manter atenção ao número do lote, prazo de validade e data de fabricação que constam na caixa do medicamento, observando, inclusive, se os dados da embalagem coincidem com os marcados nas cartelas ou frascos”, pontua.

Ele acrescenta que todo medicamento deve possuir o número de registro no Ministério da Saúde. O consumidor, também, deve consultar possíveis descontos, ates de efetuar o pagamento. “O consumidor deve observar se o estabelecimento trabalha com descontos provenientes de planos ou seguros saúde. É possível verificar se existe algum programa de fidelidade proveniente do laboratório ou drogaria”, ressaltou Igor Lopes.

Os valores obtidos para esse levantamento são meramente informativos, podendo sofrer alterações nos estabelecimentos sem aviso prévio. São consideradas especificações de cada item, conforme descrito na planilha, estando incluído o valor total dos medicamentos, sem descontos, com destaque para o menor preço encontrado.

Confira a tabela completa.

Foto: Felipe Goettenauer