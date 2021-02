Sebrae mobiliza empresários para continuidade dos protocolos de segurança e higiene

19/02/21 - 10:52:46

Medidas ainda são fundamentais para a manter as atividades em funcionamento

O Sebrae iniciou nesta semana a campanha ‘Cuidados de mobilização dos donos de pequenos negócios e clientes’ para que eles continuem atentos às medidas de segurança e higiene em relação à prevenção da Covid-19. A ideia é reforçar a importância da adoção dos protocolos de saúde e segurança para que não haja um retrocesso no enfrentamento da pandemia e, consequentemente, prejuízos para o funcionamento das micro e pequenas empresas.

De acordo com o superintendente do Sebrae, Paulo do Eirado, embora muitos pequenos negócios já estejam funcionando, observa-se que ainda não houve uma recuperação total da demanda. “Manter a atividade funcionando é vital para a pequena empresa, então é preciso uma conscientização de que não podemos retroceder neste movimento e que a retomada consistente das atividades também depende disso”, explica.

Desde o início da pandemia o Sebrae tem reforçado que quanto mais cuidado houver na prevenção da Covid-19 menos ondas de contágio haverá e mais rápida será a retomada das atividades econômicas. “Percebemos que muitos empresários adotaram os protocolos e sabemos que muitas medidas podem causar um certo incômodo no atendimento, como o uso de máscaras e o distanciamento social. Mas não podemos correr o risco de sofrer revezes. Isso acabaria sufocando a economia, principalmente nos municípios que dependem muito da atividade dos pequenos negócios”, alerta.

No ano passado as micro e pequenas empresas foram responsáveis por manter o saldo positivo dos empregos no país. Segundo levantamento do Sebrae, a partir de dados do Ministério da Economia, os pequenos negócios geraram 293,2 mil novos empregos, enquanto as médias e grandes empresas foram na contramão, extinguindo 193,6 mil postos de trabalho. No cálculo geral, as pequenas empresas foram as grandes responsáveis pelo saldo final de 142,7 mil empregos gerados no Brasil durante o ano, evitando que o desemprego atingisse um número ainda maior de trabalhadores.

Cuidados contínuos

Para Paulo do Eirado, ainda que a vacinação contra a Covid-19 já tenha começado, os cuidados devem continuar sendo responsabilidade de todos, sejam empreendedores, colaboradores, clientes ou poder público. “Também contamos com o apoio das novas administrações municipais para que ajudem na adoção dos protocolos e ofereçam serviços e orientações para que as empresas e os cidadãos tenham conhecimento e adotem os protocolos de segurança”, complementa.

No Portal Sebrae o empresário encontra uma página exclusiva com conteúdos personalizados por segmento, vídeos orientativos, infográficos, modelos de materiais de sinalização para download, além de acesso aos e-books dos protocolos de retomada segura de 36 atividades econômicas no setor de alimentação, automotivo, varejo, serviços educacionais, economia criativa, logística e transporte, indústria, turismo, artesanato, construção civil, saúde e bem-estar, beleza, moda, negócios pet. Todo material está disponível

Por Wellington Amarante