OITO PRAIAS DE SERGIPE ESTÃO IMPRÓPRIAS PARA BANHO E FORAM INTERDITADAS

20/02/21 - 08:41:15

A Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema) informou que oito praias em Sergipe estão impróprias para banho.

Segundo informações da Administração Estadual do Meio Ambiente Adema, foram detectados em exames da qualidade da água altos de índices de coliformes fecais. O estudo para classificação das praias, – se próprias ou Impróprias para o banho – leva em consideração os Padrões de Qualidade da Água, que são definidos pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), por meio da resolução 274/2000.

Confira quais praias estão impróprias para banho

Praia do Refúgio, na altura do condomínio Lago Paranoá

Praia do Robalo, na altura do clube do Banco do Brasil AABB

Praia da Atalaia Nova, na altura do farol da barra

Praia dos Artistas, em frente ao novo farol

Praia da Atalaia Nova, na altura do antigo terminal ferroviário

Praia do Abais, na altura da Praça de Evento – Estância

Praia do Saco, na altura da Rua Principal – Estância

Praia do Jatobá, na altura do terminal portuário – Barra dos Coqueiros

Fonte: Adema