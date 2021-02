FORÇA-TAREFA FISCALIZA ESTABELECIMENTOS NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS

20/02/21 - 10:05:29

Estabelecimentos do bairro Siqueira Campos receberam na noite da última sexta-feira, 19, intensas fiscalizações da Força-tarefa de combate à Covid-19. Desta vez, as inspeções foram motivadas por denúncias realizadas por meio do número 190, da Polícia Militar, e 156, da Vigilância Sanitária de Aracaju.

O fiscal da Vigilância Sanitária, da Secretaria de Estado da Saúde, Paulo Tiago dos Santos, conta que três estabelecimentos foram denunciados. “Recebemos três denúncias em estabelecimentos do bairro Siqueira Campos, em um deles, ao checar notamos que estava dentro da normalidade, assim, orientamos para não ter aglomerações de pessoas e falamos sobre o distanciamento correto de mesas. Já no segundo estabelecimento, havia aglomeração de pessoas, mesas com excesso de pessoas, além de pessoas dançando, este foi notificado. Já o último estabelecimento, estava fechado quando as equipes chegaram”, explicou o fiscal.

As inspeções têm o objetivo de checar se os bares e restaurantes estão cumprindo o que foi determinado em decreto estadual como: limite de ocupação de mesas, que determina o máximo de seis pessoas, o distanciamento, a disponibilização de álcool a 70% e o uso de máscaras por clientes e funcionários em circulação no ambiente.

O fiscal Paulo dos Santos ainda destaca que as fiscalizações estão ocorrendo desde a reabertura do setor de alimentação e foram intensificadas no mês de fevereiro para cumprir o decreto governamental que proíbe festas e aglomerações no período carnavalesco.

“O consumidor tem direito de ir a um estabelecimento que cumpra todas as normas. Nós promovemos uma fiscalização, mas com bom senso, orientações e abertura ao diálogo. Temos agenda completa até o dia 27. Estas ações não param por aqui e continuaremos fiscalizando estabelecimentos em todo o Estado”, assegura.

Nesta ação, além da Vigilância Sanitária Estadual estão envolvidos órgãos como a Polícia Militar (PM), Corpo de Bombeiros, Procon Estadual e Vigilância Sanitária Municipal.

Fonte: SES