UFS PUBLICA OS CALENDÁRIOS ACADÊMICOS PARA O PERÍODO LETIVO 2020.2

20/02/21 - 09:18:38

Por meio da Portaria Nº 212/2021/GR, a Universidade Federal de Sergipe (UFS) aprovou os calendários de atividades acadêmicas da graduação para os campi de Aracaju, Itabaiana, Laranjeiras e São Cristóvão, referentes ao período letivo 2020.2.

O início do período está previsto para o dia 22 de março em todos os campi e o final deve ser no dia 22 de julho em Aracaju e São Cristóvão. No dia 15 julho está previsto o encerramento das atividades para o campus de Itabaiana e no dia 16 para o campus de Laranjeiras.

Previsão para 2021.1

A data prevista para início das atividades acadêmicas no período letivo de 2021.1 é dia 16 de agosto em todos os campi.

Os calendários estão disponíveis na página da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd). Para acessá-los, clique aqui.

Fonte: UFS