VEÍCULO CAPOTA NA RODOVIA QUE LIGA MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA AO ABAIS

20/02/21 - 09:10:16

Pouco antes das 20h desta sexta-feira (19), um veículo Hyundai Tucson, de placa IAM 9237, de Pedrinhas-Se, acabou capotando na SE470, rodovia que liga Estância ao Abais. Os ocupantes dó veículo,

Josy Ellen de Jesus Silva, 23, e Aldo Cristiano Santana, 43 anos, ficaram presos as ferragens e foram socorridos por equipes do SAMU e Corpo de Bombeiros.

Aldo, condutor do veículo, é cadeirante e teve dificuldades para ser retirado do carro. Segundo um familiar do motorista que conversou com a nossa equipe, a cadeira ficou presa ao veículo que caiu dentro de uma área alagadiça.

O casal foi encaminhado ao HUSE. Josiele já foi liberada. Aldo sofreu uma fratura na clavícula.

Por: Pisca Jr/Diário Sergipano