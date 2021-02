Vencimentos do ISS Ofício e da TLF ocorrem no próximo dia 10 de março

20/02/21 - 08:28:03

A Secretaria Municipal da Fazenda (Semfaz) de Aracaju informa que os carnês referentes ao Imposto Sobre Serviço Ofício (ISSO) e a Taxa de Localização e Funcionamento (TLF) já começaram a ser entregues pelos Correios.

Os carnês também podem ser impressos a partir do Portal do Contribuinte, no endereço eletrônico fazenda.aracaju.se.gov.br, utilizando o número da inscrição municipal. Os dois tributos são recolhidos por empresas e profissionais liberais cadastrados na Prefeitura como autônomos.

Para quem optar pelo pagamento em cota única, é concedido um desconto de 7,5%. O contribuinte também pode pagar o ISS Ofício e a TLF de forma parcelada, mas, neste caso, não tem direito ao desconto.

“São quatro parcelas, já definidas no carnê, ou o pagamento do valor total em uma única vez. Em ambos os casos, o vencimento é no próximo dia 10 de março”, ressalta o diretor de Tributos Mobiliários da Fazenda, Carlos Augusto de Oliveira.

De acordo com o banco de dados da Semfaz, são 29.099 carnês distribuídos para a Taxa de Localização e Funcionamento, o que corresponde a aproximadamente R$16 milhões arrecadados. Já no caso do ISS Ofício, são 3.799 carnês entregues, totalizando algo em torno de R$3,8 milhões em arrecadação.

“É importante que o contribuinte mantenha a regularidade dos seus tributos, pois evita restrições com o Fisco e ajuda o Município no cumprimento de suas tarefas com o cidadão aracajuano”, pontua Carlos.

Foto: Marcelle Cristinne