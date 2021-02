CONFIANÇA E LAGARTO VENCEM NA ABERTURA DO SERGIPÃO NA ARENA BATISTÃO

21/02/21 - 07:21:14

O sábado foi de abertura do Campeonato Sergipano da Série A1, dois jogos marcaram a rodada inicial do Sergipão de 2021. Em Aracaju, a equipe do Confiança recebeu o Atlético Gloriense e venceu por 2×1, na arena Batistão. Os gols foram marcados por Willians e Lucas Barcellos. O atleta Gustavo marcou para os visitantes.

No município de Lagarto, os donos da casa enfrentaram a equipe do América de Pedrinhas, no estádio Paulo Barreto. O Lagarto fez valer o mando de campo e venceu por 3×0, com gols de Manoel Duarte, Felipe Alves e Charles Queiroz.

A primeira rodada do Sergipão será finalizada na próxima quarta-feira (24/02). Confira os jogos:

15h15 – Maruinense x Sergipe, estádio Fernando França, em Carmopólis

15h15 – Boca Júnior x FreiPaulistano, estádio Geraldo Oliveira, em Cristinápolis

16h- Dorense x Itabaiana, estádio Editon Oliveira, em N. Sra da Glória

FSF

Foto: Dienes Celestino