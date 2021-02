Estabelecimentos do bairro Inácio Barbosa são fiscalizados por Força-tarefa de combate à Covid-19 em Aracaju

21/02/21 - 09:53:18

Mais uma ação fiscalizatória da força-tarefa de combate à Covid-19 ocorreu no bairro Inácio Barbosa, na noite de sábado (20). As equipes, além de realizar as inspeções nos estabelecimentos, foram checar se as praças tinham aglomerações já que ultimamente estavam sendo alvo de denúncias.

A ação tem como propósito fazer cumprir o decreto estadual que proíbe festas e aglomerações. Nos bares, como de praxe, as equipes checaram se estavam cumprindo o limite de ocupação de mesas, que determina o máximo de seis pessoas, o distanciamento, a disponibilização de álcool a 70% e o uso de máscaras por clientes e funcionários em circulação no ambiente.

Um estabelecimento foi notificado, como conta o fiscal da Vigilância Sanitária da Secretaria de Estado da Saúde, Paulo dos Santos. “Apenas um estabelecimento que estava com excesso de pessoas foi orientado a remover as mesas que estavam do lado de fora favorecendo aglomerações no domínio público”, disse.

As equipes também fizeram buscas ativas em todo o bairro, inclusive nas praças, mas não presenciaram aglomerações. Nesta ação, além da Vigilância Sanitária Estadual, estavam envolvidos órgãos como a Polícia Militar (PM), Corpo de Bombeiros, Procon Estadual e Vigilância Sanitária Municipal.