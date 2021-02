POLÍCIA PRENDE UM HOMEM ACUSADO DE ASSALTAR CHÁCARA E AGREDIR FAMÍLIA

21/02/21 - 06:00:43

Policiais civis do Setor de Roubos da Delegacia Regional de Itabaiana e policiais do 3° Batalhão Batalhão da Polícia Militar (3° BPM), por meio do Grupamento Tático de Motos (Getam) e da Força Tática, realizavam diligências, na tarde desta sexta-feira, 19, com a finalidade de averiguar denúncias quanto à participação de suspeitos num assalto ocorrido na última terça-feira, 16. O assalto teria ocorrido nas regiões dos povoados Matapuã e Tabuleiro do Chico, em Itabaiana.

Na tentativa de realizar a abordagem policial, o suspeito realizou fuga e foi acompanhado. O rapaz realizou disparos contra os policiais que de imediato revidaram. Ele foi atingido, conduzido ao Hospital Regional de Itabaiana, onde acabou não resistindo e seu quadro evoluiu a óbito.

Segundo o delegado Elder Sanches, os homens fortemente armados invadiram uma residência e renderam as pessoas presentes. Todas as vítimas foram agredidas na cabeça com coronhadas durante o assalto, até mesmo uma criança de dois anos com necessidades especiais.

A investigação continua a fim de descobrir os outros envolvidos no roubo. Com o suspeito, menor de idade, foi apreendida uma arma de fogo.

Fonte: SSP/SE