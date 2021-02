BPRP APREENDE 60 QUILOS DE MACONHA NO BAIRRO SOLEDADE AM ARACAJU

22/02/21 - 06:19:28

Policiais do Batalhão de Radiopatrulha realizara no sábado (20), a prisão de Edney Santos Oliveira, 30 anos, conhecido como Mago, e apreendeu mais de 60 quilos de maconha no bairro Soledade..

Militares do BPRp efetuavam ações de policiamento preventivo, com o intuito de combater práticas delitivas, em especial o tráfico de drogas, quando, durante patrulhamento pela Loteamento Palame, no bairro Soledade, avistaram um indivíduo, que quando notou a presença da equipe policial empreendeu fuga segurando um tablete de maconha e entrou em um residência que estava com o portão aberto.

Diante da situação, os radiopatrulheiros iniciaram um acompanhamento policial e interceptaram o suspeito, posteriormente identificado como Edney Santos Oliveira, 30 anos, conhecido como Mago.

Durante a busca pessoal foi apreendido um tablete de maconha, contudo os militares deram prosseguimento à varredura minhocão e acabaram encontrando, em cima de um tapume de madeira, mais tabletes de maconha, que totalizaram mais de 60 quilos de material entorpecente.

O suspeito recebeu voz de prisão, o entorpecente foi aprendido, conduzido à Central de Flagrantes e apresentado por meio de Relatório de Ocorrência Policial.

Informações e foto BPRp