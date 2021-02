Com emenda de Laércio, Hospital de Cirurgia reinaugura sua Central de Roupas

O deputado federal Laércio Oliveira participou na última sexta-feira, da solenidade de inauguração do Centro de Processamento de Roupas, a lavanderia do Hospital Cirurgia. O parlamentar destinou sua emenda de bancada no valor de R$ 10 milhões para a reforma dessa área e outras alas do hospital. Desse valor, R$ 8,8 milhões foi liberado.

“Infelizmente, tínhamos muitas suspensões de cirurgias por falta de roupa, pacientes que ficavam esperando para serem internados por falta de lençol. Eram situações corriqueiras. A gente sofreu muito. Mas, graças a Deus, hoje temos todo o enxoval para o paciente, em todos os horários, sem distinção. E temos também esta estrutura digna, moderna para cumprirmos a nossa missão de garantir qualidade, ofertando roupas limpas para uso dos nossos pacientes e profissionais, contribuindo, assim, com a segurança e bem-estar de todos”, relatou a colaboradora Antônia Damaceno.

Composta por 36 colaboradores diretos, trabalhando em turnos que garantem o funcionamento do serviço por 24h, a Central de Roupas teve seus 320m² reformados para promover adequações às normas sanitárias vigentes, contando com espaços administrativo; paramentação; sala de costura; dois depósitos de materiais de limpeza; duas salas de preparo de roupa; salão de processamento de área limpa (com arsenal de roupa limpa, calandra monorrolo e secadoras); e área de roupa a processar, com banheiros e vestiários masculino e feminino.

Para garantir a modernização, as máquinas lavadoras, que tinham mais de 30 anos, foram substituídas por modernas lavadoras extratoras. Também foi adquirida uma nova calandra (máquina de passar ferro) – um equipamento que a Central de Roupas do Cirurgia não possuía desde de 2016, quando a máquina antiga foi desfeita.

“Estou muito feliz por ter o privilégio de olhar para o Cirurgia e enxergar nele a representação legítima da população de Sergipe e poder destinar R$ 8,8 milhões para que cumprisse de fato o seu papel como está fazendo”, ressaltou.

Na opinião do deputado, o Cirurgia passa hoje por uma verdadeira revolução. “É uma transformação que vai impactar, exatamente, para o bem da vida dos sergipanos. Logo esse hospital vai servir a população de uma forma similar a um hospital privado. Essa é a missão que esse grupo conduzido pela doutora Márcia tem realizado. São homens e mulheres de bem, uma equipe maravilhosa. Você olha no rosto de cada um e percebe que existe felicidade, o desejo de transformar”, declarou.

“Quem trabalha aqui sabe muito bem dos tempos difíceis vividos. Existe até uma Ação Civil Pública, movida pelo Ministério Público do Trabalho, devido a irregularidades nas antigas máquinas que não garantiam a segurança do trabalhador. Mas, graças a Deus, aos esforços de todos que estão aqui e de muitos que não puderam estar, resolvemos isso”, destacou a interventora judicial do Hospital de Cirurgia, a enfermeira Márcia Guimarães, durante a solenidade.

Com informações da assessoria de imprensa do hospital Cirurgia