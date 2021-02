CONTÊINERES NO HOSPITAL FERNANDO FRANCO AMPLIARÃO OFERTA DE LEITOS COVID-19

22/02/21 - 14:49:20

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), irá ampliar o quantitativo de leitos de enfermaria exclusivos para pacientes infectados pelo novo coronavírus. Neste domingo (21), foram instalados quatro contêineres na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Fernando Franco, no conjunto Augusto Franco, com o objetivo de implantar mais cinco leitos de retaguarda covid-19 na unidade. A previsão é que os cinco novos leitos passem a funcionar em 20 dias.

Com isso, a rede municipal passará a contar com 42 leitos de enfermaria exclusivos para pacientes infectados pelo coronavírus. Atualmente, a rede conta com 37 leitos de enfermaria exclusivos. São 13 em operação no Hospital Fernando Franco, nove no Hospital Municipal Nestor Piva e 15 no Hospital São José.

De acordo com a secretária da Saúde, Waneska Barboza, foi observado que os estados da Bahia e Alagoas já registram circulação de uma nova variante do coronavírus. Prevendo uma sobrecarga no sistema de saúde da capital, a SMS está ampliando leitos de retaguarda.

“Atualmente, estamos trabalhando com 79% dos leitos ocupados. Os contêineres chegaram para ampliação de cinco leitos de retaguarda dentro do Fernando Franco, com toda a estrutura para atender pacientes em casos críticos, com equipe médica e de enfermagem. Nosso intuito é munir a população de mais opções de leitos contra a covid-19”, explica.

Contêineres

De acordo com a coordenadora de Infraestrutura da SMS, engenheira Carla Christine Santos, a estrutura dos quatros contêineres servirá para salas de repouso e refeitório dos profissionais do Hospital.

“No local onde funcionavam essas salas, serão implantados cinco leitos para pacientes com covid-19. Iniciamos a primeira etapa, que foi a colocação dos contêineres. A próxima etapa será a adequação dos espaços para receber os cinco leitos. Finalizaremos a terceira etapa com a colocação dos gases medicinais. O prazo para que esses leitos estejam ativados é de 20 dias”, enfatiza.

Mais 40 Leitos de retaguarda

A secretária informou, ainda, que está em andamento a contratação de 20 leitos de retaguarda de enfermaria no hospital Nestor Piva e que a equipe está trabalhando para, nos próximos 15 dias, disponibilizar mais 20 leitos no Centro de Atenção Psicossocial – Caps Jael. Dessa forma, a rede passaria a ofertar mais 40 leitos à população, totalizando 82 leitos quando somados aos em operação no Fernando Franco, Nestor Piva e São José.

“Nosso objetivo é não termos uma sobrecarga no nosso sistema de saúde, já que nos estados vizinhos esse aumento já está acontecendo. É uma medida preventiva, como sempre fizemos, desde a primeira onda. Temos o cuidado de tentar disponibilizar um maior número de leitos possíveis, para que a nossa população não enfrente filas de espera para atendimento”, ressalta Waneska.

Informações e foto AAN