D. MARIA APOIA PEC EMERGENCIAL QUE CRIA PARA AJUSTE FISCAL PARA TODO PAÍS

22/02/21 - 22:25:13

A senadora Maria do Carmo Alves (DEM) anunciou o seu apoio e voto à PEC Emergencial que cria mecanismos de ajuste fiscal para União, Estados e Municípios, cuja votação está prevista para esta quinta-feira (25). A data foi marcada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, após reunião na semana passada com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e os ministros da Economia, Paulo Guedes, e da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos.

A democrata sergipana disse estar na expectativa, pois a votação pode viabilizar o pagamento de um novo auxílio emergencial para socorrer os brasileiros que ficaram sem emprego e sem renda, nesse período de pandemia. A aprovação pelo Senado, salientou Maria, admitirá uma cláusula de calamidade através de uma cláusula de Orçamento de Guerra.