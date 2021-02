Educação Estadual abre processo seletivo para gestor e coordenador escolar de Ensino Médio em Tempo Integral

22/02/21 - 11:10:50

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) abriu o Processo Seletivo nesta sexta-feira (19), para coordenadores e gestores de centros de Excelência de Ensino Médio (CEEM) do Programa de Educação em Tempo Integral do Estado de Sergipe. Poderão participar desse processo seletivo, os professores efetivos que estiverem lotados em unidades de ensino da Rede Estadual, setores da Seduc ou na sede da Diretoria de Educação de Aracaju (DEA) ou em qualquer uma das diretorias regionais de educação (DREs). De acordo com o edital, o candidato deverá concorrer para a diretoria de educação de sua lotação, mas quem estiver lotado na Seduc deverá escolher a diretoria de educação para a qual deseja concorrer.

O Ministério da Educação (MEC) autorizou a expansão para a rede estadual, sendo autorizada para mais 15 escolas a oferta do Ensino Médio em Tempo Integral. Desse total, outras dez unidades de ensino já aderiram ao Programa de Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral – Escola Educa Mais. “Com essa expansão, Sergipe passa a ter 58 unidades que ofertam a modalidade em 38 municípios. Diante disso, estamos abrindo um novo processo seletivo para gestores e coordenadores a fim de que possam compor a equipe diretiva dessas escolas e desempenhar um bom trabalho na condução do ensino médio em tempo integral”, explicou o professor Jorge Costa, diretor de Recursos Humanos (DRH/Seduc).

O Processo Seletivo Simplificado para gestor escolar será realizado em quatro etapas: inscrição, análise/avaliação de currículo, elaboração de Plano de Gestão e Banca Examinadora. Para ocupar a vaga, é preciso preencher alguns pré-requisitos, como ser integrante do Quadro Permanente do Magistério Público Estadual de Sergipe; possuir escolaridade de nível superior com graduação em quaisquer das licenciaturas que componham a Educação Básica ou graduação em Pedagogia; ter cumprido o estágio probatório até o ato da inscrição; entre outros.

As inscrições serão realizadas no período de 19 a 23 de fevereiro de 2021, exclusivamente no site da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (www.seduc.se.gov.br). No ato da inscrição, o candidato deve anexar os arquivos, em formato PDF ou JPG de, no máximo, 2 MB, dos seguintes documentos originais ou fotocópias autenticadas: diploma de graduação correspondente à formação exigida para a função; diploma e certificados que comprovem as titulações declaradas e validem as pontuações pretendidas pelo candidato; declaração da unidade de ensino na qual seja comprovado o tempo de experiência; declaração do Departamento ou Secretaria comprovando o tempo de experiência de chefia/direção ou coordenação; e declaração de disponibilidade de horário de trabalho para o cumprimento de regime em Atividade de Tempo Integral.

Para inscrever-se, o candidato deverá acessar o site da Seduc e preencher o formulário de inscrição, anexar a documentação comprobatória das informações inseridas no formulário e transmitir os dados pela Internet. O Plano de Gestão deverá ser entregue por meio do portal de inscrições, também no portal da Seduc, até às 17h do dia 8 de março de 2021.

O diretor do Centro de Excelência Djenal Tavares de Queiroz, César Henrique Pita Estrelado, passou pelo processo seletivo em 2018, e destacou a importância dessa função. “O gestor é o personagem principal que, dentro de uma escola, precisa saber o que motiva e desmotiva cada um, para fazer as interferências pontuais. Ele traz em si essa capacidade de fazer uma mediação, de ampliar os horizontes e dar condição para que aquele trabalho proposto possa ser alcançado. Precisamos trabalhar com eficiência e criar estratégias para que todo o mundo se sinta cada dia bem, porque estamos trabalhando com o desenvolvimento humano. Temos que estar em sintonia com o projeto de vida pessoal de todos da escola”, disse.

Andréa Santos Ribeiro, diretora do Centro de Excelência Professor José Carlos de Sousa, também compartilhou sua opinião, afirmando que passou pelo processo seletivo em 2017. Ela manda uma mensagem de incentivo a todos os que serão candidatos a esse cargo. “É importante participar dessa seleção, pois o gestor adquire experiência e respeito. O processo seletivo é totalmente transparente e sério. Acredite no seu potencial, pois a Seduc acredita em você”, declarou.

Carga horária e remuneração

O candidato selecionado para atuar na função de Gestor Escolar no Centro de Excelência de Ensino Médio da Rede Pública Estadual deverá cumprir a carga horária sob regime de dedicação exclusiva. Além da remuneração inerente ao cargo efetivo, receberá também a Gratificação de Função de Confiança do Magistério, Gratificação por Dedicação Exclusiva, Gratificação Técnico-Pedagógica I e Gratificação por Atividade de Tempo Integral. O candidato selecionado integrante do Quadro Permanente do Magistério Público Estadual de Sergipe fará jus ao pagamento da Gratificação por Atividade de Tempo Integral (Gati) a partir do primeiro dia de efetivo exercício de atividade na unidade de ensino em que for lotado.

Etapas

A primeira etapa do Processo Seletivo para gestor escolar é a inscrição. A segunda fase é a análise e avaliação de Currículo e dos títulos, pela Comissão de Examinadores do DRH/Seduc. Depois será a vez da avaliação do Plano de Gestão e, por último, a apresentação à Banca Examinadora, que terá caráter eliminatório e classificatório. A entrevista será realizada no período de 9 a 15de março, via aplicativode videoconferência, em data e horário que serão divulgados na página eletrônica da Seduc no dia 5 de março.

Coordenador Pedagógico e Administrativo/ Financeiro

Já o Processo Seletivo para atuar nas funções pedagógico-administrativas dos Centros de Excelência de Ensino Médio da Rede Pública Estadual será para as funções de coordenador pedagógico e coordenador administrativo/financeiro. Somente poderá atuar nessas duas funções o candidato que for ocupante do cargo em provimento efetivo de Professores de Educação Básica da Rede Pública Estadual, que não tiver outro vínculo profissional na rede pública ou privada. A seleção será composta de duas etapas: análise/avaliação de currículo e entrevista. Também é pré-requisito que o candidato tenha licenciatura plena ou graduação em Pedagogia.

O selecionado deverá cumprir a carga horária de 40 horas semanais na unidade de ensino em que for lotado, podendo desenvolver atividades pedagógicas inerentes ao planejamento, em outros espaços que contribuam para a consolidação dos conteúdos e princípios do modelo pedagógico.

O selecionado para atuar nas funções de coordenador pedagógico e coordenador administrativo/financeiro, além da remuneração inerente ao cargo efetivo, fará jus à Gratificação por Dedicação Exclusiva, Gratificação Técnico-Pedagógica II e à Gratificação por Atividade de Tempo Integral. Também fará jus ao pagamento da Gratificação por Atividade de Tempo Integral a partir do primeiro dia de efetivo exercício de atividade na unidade de ensino em que for lotado.

As inscrições serão realizadas também no período 19 a 23 de fevereiro, pelo endereço eletrônico: www.seduc.se.gov.br. O participante deverá anexar o diploma de graduação; diploma e certificados que comprovem as titulações declaradas e validem as pontuações pretendidas; e declaração da unidade de ensino comprovando o tempo de experiência; declaração de disponibilidade de horário de trabalho para o cumprimento de regime em Atividade de Tempo Integral.

A etapa da entrevista será realizada no período de 5 a 10 de março, através de aplicativo de videoconferência, em data e horário que serão divulgados na página eletrônica da Seduc, no dia 3 de março. O resultado final do Processo Seletivo Simplificado será publicado na página oficial da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura até o dia 10 de março, e logo depois virá o período da formação, em data ainda a ser definida.

Foto: Maria Odília/Seduc